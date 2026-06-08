Horoskop za utorak: Blizance čekaju financijske brige; ribe, vjerujte osjećaju

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Toplina je usmjerena na vaš dom. Idealan je dan za druženje s obitelji ili uljepšavanje prostora. Partneru pokažite pažnju malim znakom. POSAO: Osjećate da napokon možete pokrenuti stvari koje su dugo stajale. Nadzor nadređenih mogao bi se pokazati korisnim. Razmislite o pretvaranju hobija u zaradu. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna zabrinutost zbog novca. Ključ je u kontroli impulsa. Pronađite vremena za rekreaciju.

Bik

LJUBAV: Ugodni razgovori jačaju bliske odnose. U vezi tražite stabilnost, no pokušajte se opustiti i ne dominirati pod svaku cijenu. POSAO: Samostalni poslovi u kojima pokazujete kreativnost posebno se dobro razvijaju. Uspjeh danas dolazi kroz dobre ideje i usmenu predaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Naglašeno je unutarnje preispitivanje vrijednosti. Uživajte u prirodi kako biste napunili baterije i pronašli svoj mir.

Blizanci

LJUBAV: Uspijevate otvoriti srce i osloboditi se prepreka u osobnim odnosima. Partner vam pruža podršku, ohrabrujući vas da idete dalje. POSAO: Spoj Venere i Jupitera u vašoj kući novca donosi osjećaj obilja i priliku za zaradu. Možda dobijete dar ili otkrijete novi resurs. ZDRAVLJE&SAVJET: Unatoč prilikama, moguće su manje financijske brige. Ovo je mjesec novih početaka, iskoristite tu energiju.

Rak

LJUBAV: Ovo je vaš dan! Konjunkcija Venere i Jupitera u vašem znaku čini vas neodoljivima. Mnogi ovo smatraju najromantičnijim danom godine za vas. POSAO: Zračite pozitivnom energijom koja privlači korisne ljude i prilike. Odličan je period za ulaganja u dom ili pokretanje kreativnog projekta. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite val optimizma da se oslobodite prošlih zamjerki i s povjerenjem gledate u budućnost. Ovo je sjajan uvod u vašu sezonu.

Lav

LJUBAV: Planetarni spoj djeluje iz vašeg polja tajni, donoseći oslobođenje od nekog tereta. Praštanje i razumijevanje pomažu vam da krenete dalje. POSAO: Dan je za tihe pobjede i dobivanje uvida u situacije koje su vas frustrirale. Ostanite sabrani ako se pojave teme iz prošlosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se nježno i velikodušno. Posvetite se duhovnom rastu i obratite pažnju na znakove oko sebe.

Djevica

LJUBAV: Prijateljstva i druženja su u prvom planu. Dijeljenje ideja s drugima može biti inspirativno. Vrijeme je za detoksikaciju od pritiska. POSAO: Vaša dugoročna vizija je naglašena, a suradnja s drugima ključna. Okružite se ljudima koji vas inspiriraju. Odluke se više ne mogu odgađati. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedna odluka donesena sada mogla bi se pokazati važnom tijekom ljeta. Izbjegavajte preveliku samokritičnost.

Vaga

LJUBAV: Mogući su direktni razgovori koji mogu biti napeti, ali i oslobađajući. Umjesto obrambenog stava, pokušajte čuti što vam partner govori. POSAO: Sklad Venere i Jupitera donosi samopouzdanje na profesionalnom planu. Ljudi na pozicijama moći primjećuju vaš rad. Zatražite ono što želite. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su manji probavni problemi. Osjećate se oslobođeno od problema koji su vas opterećivali, usmjerite tu energiju na ciljeve.

Škorpion

LJUBAV: Spremni ste za avanturu. Privlače vas osobe koje su drugačije i koje bude nadu i optimizam. Podijelite svoje ideje s partnerom. POSAO: Želja za učenjem i putovanjima je snažna. Dan je idealan za sve što vas izvlači iz rutine. Intuicija vam je naglašena, iskoristite je. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoje srce više nego razum. Okružite se ljudima koji šire optimizam i pozitivnu energiju.

Strijelac

LJUBAV: Snažan dan za jačanje intimne veze. Lakše se otvarate o svojim strastima i dubokim osjećajima. Trenutak iskrenosti mogao bi vam vratiti vjeru u ljubav. POSAO: Prihvatite tuđu pomoć i udružite talente kako biste napredovali. Pokazuje se da se strpljenje isplatilo. Novi uvidi su motivirajući. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite iz zone komfora. Otvorenost prema drugima i pokazivanje ranjivosti danas donose pozitivne rezultate.

Jarac

LJUBAV: Današnji utjecaji snažno potiču partnerstva. Izvanredan je dan za poboljšanje odnosa. Privlačite ugodne i korisne ljude u svoj život. POSAO: Otvaraju se prilike da druge pridobijete na svoju stranu. Prestanite čekati "pravi trenutak" i počnite djelovati. Zajednički rad donosi uspjeh. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate nalet optimizma i opuštenosti. Konjunkcija Venere i Jupitera donosi vam sreću, iskoristite povoljne prilike.

Vodenjak

LJUBAV: Postajete svjesniji ravnoteže davanja i primanja. Ljubavne iskre moguće su dok obavljate svakodnevne rutine ili se bavite zdravljem. POSAO: Spoj Venere i Jupitera motivira vas da posao učinite smislenijim. Očekujte pohvale. Dobro raspoloženje na poslu donosi napredak. ZDRAVLJE&SAVJET: Biti zaposlen danas vam donosi zadovoljstvo. Iskoristite dan za poboljšanje zdravstvenih navika i uvođenje novih rutina.

Ribe

LJUBAV: Prava čarolija događa se u vašem sektoru radosti i romantike. Vaša moć privlačnosti je iznimno jaka, a ljubav može biti magična. POSAO: Kreativnost vam je na vrhuncu. Sve što radite sa strašću ima priliku za uspjeh. Sreća vas prati, odvažite se na kreativne rizike. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se velikodušno. Intuicija vam je pojačana, dopustite joj da vas vodi kroz ovaj predivan dan i vjerujte osjećajima.