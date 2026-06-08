Ljetni parfemi: Koje birati, a koje izbjegavati kada temperature porastu?

Visoke temperature traže svježije, lakše i nenametljive parfeme koji će tijekom dana djelovati ugodno i osvježavajuće. Ako niste sigurni koje su note najbolji izbor za ljetne mjesece, a koje je ipak bolje ostaviti za hladnije dane, donosimo mali vodič koji će vam olakšati odabir

Kada dođu ljetni dani, mijenja se i naš izbor parfema koje svakodnevno nosimo. Teški, opojni mirisi koji su nas grijali tijekom zime ustupaju mjesto prozračnijim kompozicijama koje donose osjećaj svježine i lakoće. Odabir idealnog ljetnog mirisa nije samo pitanje osobnog stila; riječ je i o tome kako će se parfem ponašati na visokim temperaturama te kakav će dojam ostaviti tijekom dana.

Koje mirisne note birati za ljeto?

Tajna dobrog ljetnog parfema krije se u pažljivo odabranim mirisnim notama. Citrusi su već godinama prvi izbor za najtoplije mjesece jer donose trenutnu dozu energije i svježine. Bergamot, limun, mandarina i grejp djeluju gotovo poput osvježavajućeg ljetnog koktela za osjetila.

Uz citrusne note, odličan su izbor i vodeni te morski akordi koji prizivaju osjećaj svježeg povjetarca, morske soli na koži i bezbrižnih dana uz obalu. Za one koji vole cvjetne mirise, lagane note nerolija, jasmina ili cvijeta naranče unose eleganciju bez osjećaja težine. Popularne su i zelene note poput mente, bosiljka ili zelenog čaja koje parfemima daju dodatnu dozu svježine i prirodnosti.

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Što izbjegavati kada temperature porastu?

Jednako je važno znati koje mirise ostaviti za hladnije mjesece. Naime, visoke temperature pojačavaju intenzitet parfema pa ono što zimi djeluje ugodno i zavodljivo ljeti može postati preteško ili napadno. Toplina ubrzava isparavanje mirisnih molekula, zbog čega pojedine note dolaze do izražaja puno snažnije nego inače.

Zato je tijekom ljeta najbolje privremeno odložiti vrlo bogate orijentalne kompozicije s notama vanilije, cimeta, ambera i toplih začina. Isto vrijedi za izrazito slatke gurmanske parfeme koji podsjećaju na karamelu, kolače ili čokoladu, kao i za teške smolaste i intenzivno drvenaste mirise. Iako su mnogi od njih omiljeni tijekom jeseni i zime, na ljetnim vrućinama mogu djelovati pomalo zagušljivo te izgubiti onu ugodnu ravnotežu koju imaju tijekom hladnijih dana.

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Top 10 parfema za ljeto

Na sreću, postoji mnoštvo laganih i prozračnih mirisa koji su idealni upravo za vruće ljetne dane, a neke od naših favorita izdvajamo u nastavku.

Dolce & Gabbana - Light Blue

Kultni klasik koji je postao sinonim za ljeto u bočici. Njegova cvjetno-voćna kompozicija transportira na obale Sicilije. Otvara se prštavim notama sicilijanskog limuna i svježe jabuke, dok srce mirisa čine nježni jasmin i bambus, stvarajući savršenu ravnotežu svježine i ženstvenosti. Cijena: oko 80 €

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Chanel - Chance Eau Fraîche

Sofisticiranost Chanela u svom najprozračnijem izdanju. Ova iskričava inačica klasičnog Chancea pršti energijom zahvaljujući reskim notama limuna i cedrata. U srcu se razvija cvjetna svježina jasmina, dok drvenasta baza s tikovinom i vetiverom daje mirisu postojanost i elegantan zaokret. Cijena: oko 90 €

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Jo Malone - Wood Sage & Sea Salt

Za one koji ljeti traže bijeg od klasičnih cvjetnih i voćnih mirisa, ovaj uniseks parfem je pravo otkriće. Inspiriran je divljom, vjetrovitom britanskom obalom i savršeno spaja drvenaste note kadulje sa svježinom morske soli. Rezultat je mineralan, prirodan i nevjerojatno oslobađajući miris. Cijena: oko 80 €

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Tom Ford - Neroli Portofino

Doživljaj talijanske rivijere uhvaćen u luksuznoj tirkiznoj bočici. Ovaj živahni miris slavi cvijet gorke naranče - neroli. U kombinaciji s talijanskim bergamotom i notama jantara, stvara dojam čistoće, elegancije i bezbrižnog ljetnog luksuza koji traje satima na koži. Cijena: oko 235 €

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Giorgio Armani - Acqua di Gioia

Inspiriran snagom prirode i svježinom mora, Acqua di Gioia je oda ženi slobodnog duha. Kompozicija se otvara osvježavajućom eksplozijom zdrobljenih listića mente i talijanskog limuna. U srcu mirisa je vodeni jasmin, koji mu daje kristalnu čistoću i iznimnu lakoću. Cijena: oko 70 €

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Guerlain - Aqua Allegoria Mandarine Basilic

Prava eksplozija radosti i energije. Ovaj miris iz Guerlainove kolekcije spaja sočnu mandarinu s aromatičnom svježinom bosiljka. Dodatak zelenog čaja u pozadini daje mu dodatnu lakoću, čineći ga idealnim izborom za podizanje raspoloženja tijekom najtoplijih dana. Cijena: oko 100 €

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Sol de Janeiro - Cheirosa ‘62

Miris koji je postao viralna senzacija. Iako mirisna vodica (mist), njegova postojanost ga svrstava uz bok parfemima. To je gurmanski miris tropskog raja, s notama pistacije, slane karamele i vanilije koje stvaraju neodoljivu, kremastu toplinu suncem okupane kože. Cijena: oko 30 €

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Estée Lauder - Bronze Goddess

Ikona ljetnih mirisa koja asocira na preplanulu kožu, topli pijesak i egzotično cvijeće. U srcu su kremaste note kokosa, cvijeta tiare i ambera, stvarajući senzualnu auru koja podsjeća na zalazak sunca na rajskoj plaži. Apsolutni ljetni klasik. Cijena: oko 100 €

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Chloé - Chloé

Iako cjelogodišnji miris, njegova prozračna cvjetna kompozicija savršena je za ljeto. Simbol ženstvenosti, ovaj parfem donosi puderaste note božura, ruže i magnolije. Svjež i elegantan, ostavlja dojam svježe opranog rublja osušenog na povjetarcu. Cijena: oko 70 €

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Diptyque - Do Son

Za ljubitelje profinjenih cvjetnih mirisa. Do Son je inspiriran djetinjstvom u Vijetnamu i mirisom tuberoze koji je nosio morski povjetarac. To je lagana, prozračna, a ne opojna tuberoza, pomiješana s notama cvijeta naranče za svjež i vrlo elegantan dojam. Cijena: oko 170 €