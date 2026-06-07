Tjedni horoskop od 8. do 14. lipnja: Vage čeka napredak u karijeri, lavovi su šarmantni

Rak, vaga i strijelac najsretniji su znakovi ovaj tjedan, a kakva je prognoza za svaki znak otkrij u našem tjednom horoskopu

Ovan

LJUBAV: Tjedan donosi pojačane emocije i potencijalne nesuglasice zbog nerealnih očekivanja u vezama. Mogli biste se osjećati preplavljeno obiteljskim obvezama ili zahtjevima partnera koji traže više strpljenja nego što ga trenutno imate. Umjesto impulzivnih reakcija, usredotočite se na slušanje. Izbjegavajte donošenje naglih odluka u odnosima. POSAO: Vrijeme je da se povežete s unutarnjim ratnikom. Mjesec u vašem znaku početkom tjedna služi kao poziv na buđenje da prestanete sumnjati u sebe. Saturn u vašem znaku transformira vas u metodičniju i manje impulzivnu osobu. Od četvrtka, Mjesec u biku pruža čvrste temelje za rad na financijskim ciljevima. Budite praktičniji s novcem. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, ali ne zaboravite na odmor. Vikend iskoristite za druženje s obitelji i prijateljima. Emocionalno strpljenje pomoći će vam da izbjegnete sukobe koji se čine većima nego što jesu. Birajte svoje bitke mudro.

Bik

LJUBAV: Vaša vladarica Venera uživa u Jupiterovim blagoslovima, što ovo čini jednim od najsretnijih tjedana za vas. Prioritet je diplomacija, a Mjesec u vašem znaku od četvrtka olakšava vam da slušate druge bez kritike. Obiteljski odnosi se poboljšavaju, a emocionalne veze produbljuju. Moguća su ugodna iznenađenja od voljenih. POSAO: S Marsom u vašem znaku, važno je paziti na riječi i temperament početkom tjedna. Ipak, pozitivna energija Venere donosi sklad i olakšava suradnju. Mogu se pojaviti nove financijske prilike koje donose dugoročnu stabilnost. Nemojte se bojati preuzeti svjetla pozornice; druženje donosi ugodne prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Venera ulazi u lava i donosi mir i sklad u vaš dom. Iskoristite ovu energiju za preuređenje ili jednostavno uživanje u svom prostoru. Vjerujte prilikama koje obećavaju stabilnost.

Blizanci

LJUBAV: Sunce u vašem znaku čini vas zvijezdom tjedna. Vaš šarm i britak um dolaze do izražaja, no budite spremni na promjene. Pripremite se vidjeti kako se vaša dinamika s drugima mijenja nakon Mladog Mjeseca u vašem znaku 14. lipnja. Tijekom sljedećih šest mjeseci vaša komunikacija i društveni krugovi nastavit će se razvijati. POSAO: Lipanj vam donosi obilje energije i širenje horizonta. Početkom tjedna Mjesec u ovnu povezuje vas s vašim muzama, a inspiraciju biste mogli pronaći i među prijateljima. Četvrtak donosi pomak fokusa na planiranje i introspekciju, pripremajući vas za moćan novi početak. ZDRAVLJE&SAVJET: Mlad Mjesec donosi mentalni reset. Iskoristite vikend za postavljanje novih namjera, učenje nečeg novog ili jednostavno za povezivanje s ljudima koji vas inspiriraju. Vaše riječi sada imaju posebnu težinu.

Rak

LJUBAV: Ovo je vaš tjedan za sjaj. S Venerom i Jupiterom koji se spajaju u vašem znaku, primate najjaču kozmičku podršku. Vaša privlačnost i samopouzdanje rastu, a odnosi dobivaju na snazi. Ovo je vrijeme za emocionalno iscjeljenje, obiteljsku sreću i ostvarenje snova. Jedna vaša želja mogla bi se početi manifestirati brže nego što očekujete. POSAO: Početkom tjedna energija Mjeseca u ovnu daje vam bolje razumijevanje kako dobro surađivati s drugima i biti suosjećajan vođa. Sredinom tjedna Mjesec u biku naglašava važnost vašeg sustava podrške, jačajući veze s prijateljima i kolegama. ZDRAVLJE&SAVJET: Vikend s Mjesecom u blizancima stavlja fokus na vašu energiju i raspored. Ako ste bili preopterećeni, ovaj Mlad Mjesec potiče vas da prioritet date brizi o sebi. Dopustite si primiti obilje koje vam dolazi.

Lav

LJUBAV: Pripremite se za slavu jer Venera 13. lipnja ulazi u vaš znak, dramatično pojačavajući vaš šarm, samopouzdanje i privlačnost. Ovo je veličanstven tjedan, posebno jer se pripremate za ulazak Jupitera u vaš znak kasnije tijekom mjeseca. Nove romantične prilike ili kreativni proboji mogu se pojaviti tijekom vikenda. POSAO: Mjesec u ovnu u ponedjeljak donosi nove ideje i izvor je inspiracije. Sredinom tjedna, s Mjesecom u biku, vaša popularnost raste. Pripremite se za širenje društvenog kruga i preuzimanje novih uloga. Vaša autentičnost je vaša najveća privlačnost. ZDRAVLJE & SAVJET: Mlad Mjesec u blizancima potiče vas na učenje. Možda ćete početi čitati o novim temama ili upisati besplatni tečaj. Upoznavanje novih ljudi učinit će da se osjećate kao svoj na svome.

Djevica

LJUBAV: Tjedan je posvećen opraštanju sebi i otvaranju prema novim avanturama. Jupiter i Venera i dalje čine da se sve čini mogućim. Sredinom tjedna, aktivnosti poput odlaska u restoran ili posjeta umjetničkim galerijama podižu vam raspoloženje. Provedite vrijeme s prijateljima koji vas uzdižu. POSAO: Vaša inteligencija blista, a Merkur u raku povećava vašu emocionalnu inteligenciju i suosjećanje u interakcijama. U nedjelju Mlad Mjesec u Blizancima započinje razdoblje u kojem trebate preuzeti ulogu menadžera vlastitog života. Profesionalni odnosi postaju posebno vrijedni. ZDRAVLJE & SAVJET: Ovo je tjedan u kojem trebate uživati u svemu što ste dosad izgradili. Vaša dosljednost stvara dugoročne nagrade. Suradnja s drugima donosi bolje rezultate nego da sve nosite sami.

Vaga

LJUBAV: Tjedan je posvećen izgradnji budućnosti. Saturn u ovnu tjera vas da ozbiljnije shvatite svoje ciljeve i snove. Mjesec u biku od četvrtka donosi podršku drugih zbog koje se osjećate samouvjerenije. Iskrenost u odnosima je ključna, a svemir vam šalje znakove tko uzvraća vašu energiju. POSAO: Napredak u karijeri i javno priznanje postaju glavne teme. Venera, vaša vladarica, poboljšava vašu profesionalnu reputaciju. Mlad Mjesec u blizancima, srodnom zračnom znaku, aktivira vašu želju za novim idejama. Ovo je vaš trenutak da se usredotočite na ono što želite naučiti i otkriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedan ste od najsretnijih znakova tjedna. Sreća se pojavljuje kao svježe opcije, no morate ih odabrati. Prestanite se prilagođavati tuđim očekivanjima. Jasno definirajte što želite za sljedećih šest mjeseci.

Škorpion

LJUBAV: Ovo je tjedan dubokih emocionalnih istina. Odnosi su vam na umu, a Mjesec u ovnu donosi toplinu i nadu. Otvorite srce partneru. Situacija koja je bila neizvjesna mogla bi doći do prekretnice. Iako se možete osjećati ranjivo, iskrenost sada sprječava veće komplikacije kasnije. POSAO: Iako tjedan može biti emocionalno zahtjevan, on je i izuzetno sretan. Konjunkcija Venere i Jupitera osvjetljava vaše polje ekspanzije. Razmišljajte o preseljenju, studiju u inozemstvu ili poslovnom pothvatu koji vas izvlači iz zone udobnosti. Vrijeme je da ostavite prošlost iza sebe. ZDRAVLJE & SAVJET: Mlad Mjesec u blizancima u nedjelju pokazuje vam kako njegovati svoje unutarnje dijete i osloboditi se obiteljskih drama. Promjena donosi skrivene blagoslove; vjerujte procesu emocionalne obnove.

Strijelac

LJUBAV: Vjerujte svom kreativnom procesu i ne skrivajte svoje talente. Mjesec u ovnu vraća vas u prošlost dok razmišljate o utjecaju starih veza. Samci se osjećaju spremnima za novu ljubavnu priču. Pripremite se vidjeti sebe i ljubav na drugačiji način nakon ovog tjedna. POSAO: Vaša ambicija dobiva zeleno svjetlo. Venera u lavu, srodnom vatrenom znaku, pretvara vaš prirodni optimizam u stvarnu prednost. Karijera i veliki ciljevi koji su bili u zastoju odjednom dobivaju zamah. Ovo je tjedan za hrabre poteze: predložite projekt, tražite promaknuće ili pokrenite posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedan ste od najsretnijih znakova. Pojavljuje se obećavajući novi početak. Financijske prilike i emocionalne obveze dobivaju povoljnu energiju. Recite "da" prilikama koje vam se čine ekspanzivnima.

Jarac

LJUBAV: Odnosi postaju glavni fokus. Partnerstva, bilo romantična ili poslovna, imaju koristi od većeg razumijevanja i suradnje. Mjesec u biku u četvrtak donosi uzbudljivu energiju u vaš sektor veza. Parovi bi se trebali usredotočiti na zajednički projekt, dok samci vjerojatno upoznaju nove ljude. POSAO: Dom je mjesto gdje vodite i fokusirate se na svoj potencijal. Početkom tjedna dobivate obilje inspiracije. Najbolji posao rijetko se obavlja sam, pa je suradnja ključna. Priznavanje tuđeg truda može promijeniti cjelokupnu dinamiku. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedjeljni Mlad Mjesec u blizancima transformira vaš svakodnevni život tijekom sljedećih šest mjeseci, pokazujući vam kako biti strateškiji sa svojim rutinama. Jaki partnerski odnosi stvaraju jaču budućnost.

Vodenjak

LJUBAV: Ako ste sumnjali u svoju kreativnu iskru, Mjesec u ovnu pokazuje vam sav talent koji posjedujete. Ovo je posebno utjecajan tranzit za umjetnike i pisce. Mlad Mjesec u blizancima tijekom vikenda mogao bi unijeti lijepu novu dinamiku u vaše romantične veze. POSAO: Borit ćete se s emocionalnim intenzitetom koji stvara Venera u raku. Kao netko tko situacijama pristupa logično, visokoemocionalna atmosfera tjedna može vam se činiti iscrpljujućom. Mogući su nesporazumi i osjećaj pritiska zbog tuđih očekivanja. ZDRAVLJE & SAVJET: Jasno komunicirajte svoje potrebe umjesto da pretpostavljate da drugi razumiju vašu perspektivu. Iskreni razgovori spriječit će nepotrebnu emocionalnu distancu. Mjesec u biku u četvrtak potiče vas da svoju umjetničku stranu usmjerite na projekt preuređenja doma.

Ribe

LJUBAV: Ovo je vrlo romantičan i duhovno ispunjujući tjedan. Kreativna inspiracija teče prirodno, dok ljubav i emocionalna sreća postaju dostupniji. S Mjesecom u ovnu početkom tjedna samopouzdaniji ste i odlučniji, što privlači druge. POSAO: Sredinom tjedna, Mjesec u biku donosi ohrabrenje. Otkrivate koliko je korisno graditi dobre saveze. Mars u biku daje vam obilje povratnih informacija i uvida kako biste stigli tamo gdje želite biti. Vaša intuicija je nevjerojatno jaka i vodi vas ispravno. ZDRAVLJE&SAVJET: Tijekom vikenda, Mlad Mjesec u blizancima nastavlja lekcije od ranije u tjednu, ali ovaj put dobivate nacrt na kojem ćete raditi sljedećih šest mjeseci. Preuzmite vodstvo i prigrlite svoju moć.