Horoskop za srijedu: Vage očekuje motivacija, a ribe nesanica

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Napetost u ljubavnoj vezi mogla bi dosegnuti vrhunac. Moguća je partnerova ljubomora, a nije isključeno da ćete postati i žrtva neugodnih tračeva. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti tuđa očekivanja, već posvetite trenutak sebi i razmislite što doista želite. POSAO: Vaš poslovni duh i odlični potezi dolaze do izražaja, no morat ćete se suočiti s posljedicama nedavnih odluka. Nemojte dopustiti da vama dominira ljutnja ili brzopletost. Oprez je potreban i prilikom poslovnih putovanja kako biste izbjegli neplanirane komplikacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan bi mogli obilježiti manji želučani problemi. Pripazite na prehranu i izbjegavajte tešku hranu. Pokušajte pronaći način da se oslobodite stresa koji se nakuplja.

Bik

LJUBAV: Raspoloženi ste za flert, a međusobno razumijevanje s partnerom raste, što otvara vrata razgovorima o osjetljivim temama. Samci bi putem interneta ili na društvenim mrežama mogli upoznati nekog vrlo zanimljivog i započeti uzbudljivu komunikaciju. POSAO: Imate pojačanu želju za učenjem i usavršavanjem. Iskoristite dan da oglasite svoje profesionalne vještine, posebice na društvenim mrežama. Koncentracija vas odlično služi pa ćete lukavošću izbjeći pokušaje da vas netko izbaci iz takta na radnom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Očekuje vas jedan neobičan, ali ugodan doživljaj koji će vam popraviti raspoloženje. Osjećate se dobro, no nemojte zanemariti važnost redovite tjelesne aktivnosti.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je susret s jednom vještom i vrlo zanimljivom osobom koja bi mogla privući vašu pažnju. Budite aktivni i odazivajte se na pozive na druženja jer se upravo ondje krije prilika za novo poznanstvo. U postojećim vezama, opuštenost donosi poboljšanje. POSAO: Imate odličnu poslovnu podršku okoline i suradnika. Vaše će ideje biti vrlo prepoznate, ali pazite da vaša hrabrost i odlučnost ne prijeđu granice dobrog ukusa. Izbjegavajte moguće sukobe i diplomatski pristupite rješavanju problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Pažljivo promatrajte svoju okolinu jer biste mogli primijetiti nešto važno što ste dosad propuštali. Puni ste energije, a zdravlje je stabilno.

Rak

LJUBAV: Sada je idealno vrijeme za iskren razgovor s partnerom o svemu što vas muči. Malo više humora i opuštenosti unijet će svježinu u vašu vezu. Slobodnima se pruža prilika za novi početak nakon što se oslobode okova prošlosti. POSAO: Moguća je suradnja na zanimljivom projektu koji vas može pogurati prema ostvarenju vašeg cilja. Ipak, ne očekujte da će sve ići glatko. Za uspjeh ćete se morati dodatno potruditi, a intuicija će vam biti najbolji saveznik pri donošenju odluka. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni i čuvajte svoju vitalnost. Lagana tjelovježba bila bi vrlo korisna. Moguć je osjećaj nemira, a snovi bi vam mogli dati odgovore na neka pitanja.

Lav

LJUBAV: Povoljni planetarni utjecaji pomoći će vam da riješite ljubavne nesuglasice. Ako ste bili ljubomorni, partner će vam pokazati i dokazati svoju ljubav i privrženost. Slobodni Lavovi odlično se slažu s Vodenjacima, pa je moguća nova romansa na pomolu. POSAO: Ovo je idealan dan da obavite i one zadatke koji su vam inače mrski. Sve će vam ići od ruke, a ljudi s kojima surađujete bit će vam maksimalno na usluzi. Vaša ambicija je naglašena i spremni ste iskoristiti sav svoj potencijal. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se odlično i puni ste pozitivne energije. Iskoristite dan za aktivnosti koje vas vesele i opuštaju. Zdravstveno stanje je stabilno i bez većih tegoba.

Djevica

LJUBAV: Nalazite se u skladnom odnosu sa Strijelcem, a pred vama je i jedan ljubavni odnos koji se tek počeo razvijati, a koji obiluje strašću i snažnom fizičkom privlačnošću. Zračit ćete smirenošću, što će ljude intuitivno privlačiti u vašu blizinu. POSAO: Bez većih ćete poteškoća obavljati sve svakodnevne poslove. Mjesečev utjecaj na polje zarade donosi vam mogućnost vraćanja starog duga ili neočekivani financijski priljev. Vaša preciznost danas posebno dolazi do izražaja. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro, no ne zanemarujte potrebu za odmorom kako biste izbjegli mentalnu iscrpljenost. Kratka šetnja ili meditacija pomoći će vam da napunite baterije.

Vaga

LJUBAV: Moguće je da netko od ukućana ne dijeli vaše mišljenje o nekoj važnoj temi, što može dovesti do manjih napetosti. Pokušajte izbjeći sukob i pokažite razumijevanje. U partnerskom odnosu vlada vedrina, a vi s lakoćom stječete naklonost okoline. POSAO: Imate veliku podršku planeta, stoga nemojte odgađati važne poslove. Puni ste motivacije i s lakoćom ćete uvjeriti druge u svoje ideje zahvaljujući izvrsnoj koncentraciji i verbalnim sposobnostima. Ovo je dan za realizaciju planova. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije i dobrog raspoloženja. Iskoristite dan za druženje s prijateljima ili bavljenje hobijem koji vas ispunjava. Vaše psihičko stanje pozitivno utječe na zdravlje.

Škorpion

LJUBAV: Koliko god se trudili ugoditi partneru, imat ćete osjećaj da vam ne uzvraća jednakom mjerom. Najbolje rješenje je otvoren razgovor o onome što vas muči. Nemojte donositi zaključke na temelju pretpostavki, već potražite iskren odgovor. POSAO: Ako razmišljate o pokretanju privatnog posla, nemojte žuriti s konačnim odlukama. Potrebna vam je pomoć i savjet iskusnije osobe. Dobro analizirajte sve aspekte prije bilo kakvog većeg ulaganja kako biste izbjegli nepromišljene poteze. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je unutarnji nemir jer osjećate da morate biti na oprezu. Pronađite način da se opustite i smirite misli. Meditacija ili boravak u prirodi mogu biti od velike pomoći.

Strijelac

LJUBAV: Vaši odnosi danas mogu biti obilježeni naglim promjenama raspoloženja, a jedan slučajan susret mogao bi potaknuti neočekivanu i snažnu emocionalnu reakciju. Slobodnima se smiješi prilika za ljubav s osobom koja im se doimala nedostižnom. POSAO: Od vas će se na poslu očekivati da naučite nešto novo ili usvojite nove vještine. Ne brinite, dobri odnosi s kolegama i ugodna radna atmosfera pomoći će vam da s lakoćom svladate sve izazove koji se nađu pred vama. ZDRAVLJE&SAVJET: Unatoč vrlo intenzivnom tempu i brojnim obvezama, raspolagat ćete odličnom tjelesnom formom i privlačnim izgledom. Pripazite na prehranu kako biste zadržali energiju.

Jarac

LJUBAV: Suzdržite se od burnih reakcija u obiteljskom okruženju. Pokažete li više razumijevanja za ukućane i njihove potrebe, uspješno ćete izbjeći nepotrebne svađe i napetost. U vezi pokušajte ne biti pretjerano tvrdoglavi i poslušajte što partner govori. POSAO: Vrijedni ste i radišni, ali si ponekad postavljate previsoke kriterije. Iako preuzimate vodeću ulogu na poslu, nemojte raditi pod prevelikim stresom jer u tom slučaju nećete biti učinkoviti. Važno je pronaći ravnotežu. ZDRAVLJE&SAVJET Osjećate umor i iscrpljenost. Vrijeme je da stanete na loptu i pošteno se odmorite. Ne dopustite da vas obaveze u potpunosti iscrpe. Priuštite si opuštajuću kupku ili mirnu večer.

Vodenjak

LJUBAV: Mogli biste dobiti zanimljivu poruku od osobe koja vas potajno simpatizira, što će vas ugodno iznenaditi. Zauzeti Vodenjaci odlično funkcioniraju s partnerom, a komunikacija je otvorena i iskrena. Skladni odnosi s Lavovima dolaze do izražaja. POSAO: Imat ćete odličnu koncentraciju i pamćenje, što će vam pomoći da briljirate u pregovorima ili na razgovoru za posao. Svojim inovativnim idejama i pristupom odskakat ćete od ostalih kolega i privući pažnju nadređenih. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je određena mentalna napetost zbog previše obaveza. Usporite tempo i pronađite vremena za opuštanje. Kratka pauza tijekom dana pomoći će vam da ostanete fokusirani.

Ribe

LJUBAV: Intuitivna povezanost s partnerom donosi vam mir i osjećaj ispunjenja. Svoje emocije danas ne izražavate velikim riječima, već malim, ali značajnim znakovima pažnje. Romantika ima dubinu, a slobodnima se javlja privlačnost koja nosi smisao. POSAO: Vaša kreativnost i mašta donose jedinstvena rješenja koja će impresionirati suradnike i nadređene. Ideje se razvijaju spontano i s lakoćom, stoga se prepustite inspiraciji i zabilježite sve što vam padne na pamet. Dan je dobar za kreativan rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi s nesanicom, vjerojatno zbog previše misli koje vam se roje po glavi. Pokušajte se opustiti prije spavanja. Emocionalna ravnoteža ključna je za vaše fizičko blagostanje.