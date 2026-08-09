Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi će se izgubiti u ljubavnoj komunikaciji, a bikovi osjećati nezadovoljstvo

Početak tjedna obilježen je Mjesecom u osjećajnom raku, što pojačava intuiciju i potrebu za sigurnošću. Današnji dan donosi kompleksnu astrološku sliku. Dok trigon Venere i Plutona budi duboke strasti, opozicija Venere i Neptuna stvara maglu nesigurnosti. Ključ je u balansu između snova i stvarnosti te izbjegavanju ishitrenih odluka

Ovan

LJUBAV: Mogući su pomiješani signali u komunikaciji. Zbog nejasnoća izbjegavajte velike odluke na temelju trenutnih osjećaja. POSAO: Strastveni projekt dobiva vjetar u leđa. Energija i odlučnost donose napredak ako se usredotočite. ZDRAVLJE I SAVJET: Povežite se sa svojim potrebama.

Bik

LJUBAV: Romantični ideali danas su na kušnji. Moguće je manje razočaranje pa je iskren razgovor ključan, ali birajte riječi. POSAO: Osjećaj nezadovoljstva poslom iskoristite kao poticaj. Imate snagu reorganizirati rutine i stvoriti realne planove. ZDRAVLJE I SAVJET: Briga o sebi je prioritet.

Blizanci

LJUBAV: Vaše emocije jako variraju i teško vam je procijeniti situaciju. Pričekajte s donošenjem zaključaka dok se magla ne raziđe. POSAO: Unatoč emotivnoj nestabilnosti, društvenost je na vrhuncu. Umrežavanje može donijeti profitabilne suradnje. ZDRAVLJE I SAVJET: Odgodite važne razgovore.

Rak

LJUBAV: S Mjesecom u vašem znaku, emocije su vam preplavljujuće. Moguće su brige, no želja za produbljivanjem veza s voljenima je snažna. POSAO: Fokusirajte se na kreativne projekte ili preuređenje doma. Vaša sposobnost da staro pretvorite u novo je iznimna. ZDRAVLJE I SAVJET: Kratki bijeg od obveza može biti koristan.

Lav

LJUBAV: Merkur u vašem znaku daje vam samopouzdanje. Ipak, pazite da ne idealizirate partnera. Budite svjesni razlike između želja i stvarnosti. POSAO: Teško se fokusirate, no kad uspijete, postižete čuda. Rad na osobnom projektu donosi veliko zadovoljstvo. ZDRAVLJE I SAVJET: Ne odlučujte pod pritiskom.

Djevica

LJUBAV: Nerazumijevanje s partnerom moguće je zbog nejasnih očekivanja. Slobodni, pazite da vas ne ponese lažni sjaj. POSAO: Konfuzija oko financija vas može iscrpiti. Izbjegavajte velika ulaganja. S druge strane, vaša sposobnost rješavanja problema je nevjerojatna. ZDRAVLJE I SAVJET: Planirajte, ali s akcijom pričekajte.

Vaga

LJUBAV: Venera u vašem znaku čini vas neodoljivima, no donosi sklonost idealizaciji. Tražite ravnotežu između snova i realnosti u ljubavi. POSAO: Vaša strast za kreativnim radom je zarazna. Kada se usredotočite, ostavljate snažan dojam. Odličan dan za umjetnost. ZDRAVLJE I SAVJET: Prihvatite da ništa nije savršeno.

Škorpion

LJUBAV: Dan je izuzetno povoljan za jačanje emocionalnih i obiteljskih veza. Rješavanje starih problema ili zajednički rad na domu donosi vam mir. POSAO: Moguća je neorganiziranost ili nejasne upute na poslu. Držite se provjerenih metoda i ne vjerujte obećanjima. ZDRAVLJE I SAVJET: Razlikujte intuiciju od pustih želja.

Strijelac

LJUBAV: Prijateljstva su u fokusu. Kroz razgovore možete doći do važnih spoznaja. Moguće je i da ćete nekoga morati "skinuti s pijedestala". POSAO: Vaše ideje privlače prave ljude. Promotivne aktivnosti i umrežavanje donose izvrsne rezultate. Vrijeme je za povezivanje. ZDRAVLJE I SAVJET: Pazite na granice u odnosima.

Jarac

LJUBAV: Odnos s partnerom može postati dublji ako zajedno radite na ostvarenju zajedničkog cilja, bilo da se radi o financijama ili domu. POSAO: Iako vas ometaju sitnice, kad se usredotočite, vaša predanost dolazi do izražaja. Ulaganje energije u projekt može biti isplativo. ZDRAVLJE I SAVJET: Razočaranja su prilike za rast.

Vodenjak

LJUBAV: Vaš osobni magnetizam je na vrhuncu. Lako se povezujete s ljudima na dubljoj razini. Dijeljenje ideja s partnerom jača vašu vezu. POSAO: Strast prema projektu može vas zaokupiti. Mogući su pad energije i nejasnoće u komunikaciji. ZDRAVLJE I SAVJET: Izbjegavajte potpisivanje važnih dokumenata.

Ribe

LJUBAV: Dan je stvoren za intimne trenutke i duboke razgovore. Ipak, opozicija Venere i Neptuna može donijeti prolazno razočaranje. POSAO: Intuicija vam je izoštrena. Promatranje i analiza donose ključne uvide. Vrijeme je da se riješite loših navika koje vas koče. ZDRAVLJE I SAVJET: Redefinirajte svoje snove.

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