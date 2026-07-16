Horoskop za petak: Bikovima je dan povoljan za planiranje financija, djevice rješavaju najteže zadatke

Ovo je dan kada se osjećaji moraju prevesti u stvarne korake. Nakon snažnog Mladog Mjeseca u raku, energija rastućeg Mjeseca podsjeća nas da se istinski napredak gradi strpljivo

Ovan

LJUBAV: Potreba za sređivanjem doma i odnosa je snažna. Male geste, poput pomoći u kućanskim poslovima, danas govore više od velikih riječi. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema nekome tko je organiziran i pouzdan, možda čak s posla. POSAO: Fokusirani ste na detalje i učinkovitost. Idealan je dan za organizaciju radnog prostora i dovršavanje zaostalih zadataka. Komunikacija s kolegama je brza, ali pazite da ne budete previše direktni. ZDRAVLJE&SAVJET: Uvedite red u svoje dnevne rutine. Osjećat ćete se puno bolje kada preuzmete kontrolu nad vlastitim navikama.

Bik

LJUBAV: Venera u djevici stavlja fokus na praktične aspekte ljubavi. Romantika cvjeta kroz zajedničke aktivnosti. Mars u vašem polju financija potiče razgovore o novcu, što može ojačati osjećaj sigurnosti u vezi. POSAO: Vaša odlučnost i dosljednost dolaze do izražaja. Dan je povoljan za financijsko planiranje. Nečija kritika mogla bi vas potaknuti da budete još bolji, ali ne dopustite da vam to poljulja samopouzdanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Kreativni hobiji donose vam prijeko potrebno opuštanje i radost. Pronađite vremena za ono u čemu istinski uživate.

Blizanci

LJUBAV: Retrogradni Merkur može na površinu iznijeti stare emocionalne teme, dok Mjesec u djevici traži njihovo racionalno rješavanje. Razgovor s partnerom je nužan, ali pažljivo birajte riječi. Mars u vašem znaku daje vam šarm. POSAO: Vaša sposobnost multitaskinga je na vrhuncu, no pripazite da se ne raspršite. Postavite prioritete. Dan je dobar za pisanje i učenje, ali izbjegavajte potpisivanje vrlo važnih ugovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna higijena je ključna. Previše informacija može vas iscrpiti. Odmorite um uz laganu šetnju.

Rak

LJUBAV: Iako je Sunce u vašem znaku, Mjesec u djevici potiče vas na komunikaciju i izražavanje osjećaja na vrlo jasan način. Partner će cijeniti vašu iskrenost. Retrogradni Merkur vas tjera da preispitate što uistinu želite. POSAO: Intuicija vam je jaka, ali danas je potkrijepite činjenicama. Povoljan je dan za učenje i usavršavanje vještina. Vaša sposobnost da brinete o drugima pozitivno se odražava i na radno okruženje. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na probavu. Laganija prehrana pomoći će vam da se osjećate bolje. Emocionalno čišćenje je važno.

Lav

LJUBAV: Jupiter u vašem znaku donosi sreću, a danas je osjećate kroz stabilnost. Mjesec u djevici usmjerava vas na financije i zajedničke vrijednosti s partnerom. Razgovor o budućnosti može ojačati vašu vezu. POSAO: Fokus je na materijalnoj sigurnosti. Razmislite o svojim talentima i kako ih bolje unovčiti. Dobar je dan za budžetiranje. Usmjerite svoje samopouzdanje u praktične i dugoročno isplative projekte. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite sve ono što imate. Prakticiranje zahvalnosti može značajno poboljšati vaše cjelokupno raspoloženje.

Djevica

LJUBAV: Mjesec i Venera su u vašem znaku, čineći vas posebno privlačnima. Vaša potreba za savršenstvom je naglašena, ali pokušajte biti nježniji prema sebi i partneru. Pokažite ljubav kroz promišljene geste. POSAO: Imate energije za rješavanje najzahtjevnijih zadataka. Vaša analitičnost i oko za detalje su najveća snaga. Inicijativa koju danas pokrenete ima velike šanse za uspjeh. Preuzmite vodstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se sebi. Bilo da se radi o novoj frizuri ili mirnoj večeri kod kuće, briga o sebi vratit će vam energiju.

Vaga

LJUBAV: Mjesec u vašem dvanaestom polju potiče vas na povlačenje i introspekciju. Možda ćete osjećati potrebu za samoćom kako biste sredili misli. Partneru smireno objasnite svoju potrebu za mirom. POSAO: Rad iza scene danas donosi najbolje rezultate. Dovršite projekte koji zahtijevaju koncentraciju. Intuicija vam je pojačana i može vam pomoći u rješavanju nekog kompleksnog problema. Vjerujte unutarnjem glasu. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmor je imperativ. Priuštite si dovoljno sna i izbjegavajte stresne situacije. Meditacija može biti iznimno blagotvorna.

Škorpion

LJUBAV: Fokus je na prijateljstvu. Veza s partnerom jača kroz zajedničke aktivnosti s dragim ljudima. Slobodni bi mogli upoznati nekog zanimljivog preko društvenih mreža. Budite otvoreni za nova poznanstva. POSAO: Timski rad i umrežavanje su ključni. Vaše ideje bit će dobro prihvaćene u kolektivu. Suradnja s drugima otvara nove mogućnosti. Razmislite o dugoročnim ciljevima i kako vam drugi mogu pomoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se s ljudima koji vas inspiriraju. Kvalitetni društveni odnosi važan su dio mentalnog zdravlja.

Strijelac

LJUBAV: Dok Mars u blizancima unosi dinamiku u odnose, Mjesec u djevici traži posvećenost karijeri. Potrebno je pronaći ravnotežu. Partner bi mogao tražiti više pažnje, stoga jasno iskomunicirajte svoje obaveze. POSAO: U centru ste pažnje nadređenih. Vaša marljivost i posvećenost detaljima bit će primijećeni. Ovo je dan za pokazivanje odgovornosti. Moguća je nova poslovna ponuda ili javna pohvala. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dopustite da vas pritisak na poslu iscrpi. Postavite jasne granice između poslovnog i privatnog života.

Jarac

LJUBAV: Mjesec u srodnoj djevici potiče vas na širenje vidika. Zajedničko putovanje ili planiranje budućih avantura unosi svježinu u vezu. Slobodni bi mogli osjetiti privlačnost prema nekome obrazovanom. POSAO: Idealan dan za učenje, planiranje i strategiju. Razmislite o dodatnom obrazovanju. Komunikacija s inozemstvom ili rješavanje pravnih pitanja također su dobro aspektirani. Vaš praktičan um vidi širu sliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite iz rutine. Promjena okoline, makar i na nekoliko sati, napunit će vas novom energijom i poletom.

Vodenjak

LJUBAV: Teme intimnosti i povjerenja su naglašene. Mjesec u djevici potiče na duboke i iskrene razgovore o onome što dijelite s partnerom, bilo da se radi o emocijama ili financijama. Vrijeme je za rješavanje skrivenih problema. POSAO: Fokus je na zajedničkim financijama, porezima ili kreditima. Potrebna je detaljna analiza. Moguće je da ćete otkriti važnu informaciju koja će utjecati na vaše poslovne odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna transformacija je u tijeku. Dopustite si da otpustite stare strahove. Suočavanje s istinom je iscjeljujuće.

Ribe

LJUBAV: Odnosi su u prvom planu. Mjesec i Venera u vašem polju partnerstva naglašavaju važnost sklada. Posvetite se voljenoj osobi i pokažite ljubav kroz praktičnu podršku. Kompromis je danas ključ sreće. POSAO: Partnerstva i suradnje su ključni. Uspjeh ovisi o vašoj sposobnosti da se uskladite s drugima. Dan je povoljan za pregovore i sklapanje dogovora. Diplomatski pristup rješava potencijalne sukobe. ZDRAVLJE I SAVJET: Pronađite ravnotežu između davanja i primanja. Ne zaboravite na vlastite potrebe dok se brinete za druge.

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