Lindsey Vonn krala poglede u čarobnoj Gucci haljini sa šljokicama

Na crvenom tepihu dodjele nagrada ESPY sport i moda ponovno su se isprepleli na najbolji mogući način. Među brojnim uzvanicama posebno se istaknula legendarna skijašica Lindsey Vonn, čija je glamurozna Gucci haljina bila jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka večeri

Lindsey Vonn možda je jedna od najuspješnijih skijašica svih vremena, no posljednjih godina sve češće privlači pažnju i besprijekornim modnim izdanjima. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada ESPY u New Yorku ponovno je pokazala da jednako suvereno vlada i crvenim tepihom, zablistavši u elegantnoj Gucci kreaciji koja je spajala glamur i suvremeni minimalizam.

Haljina koja blista iz svakog kuta

Za večer posvećenu najvećim sportskim uspjesima Vonn je odabrala dugu haljinu prekrivenu sitnim šljokicama koje su se presijavale pri svakom pokretu. Dizajn s visokim ovratnikom i asimetričnim krojem, s jednim dugim rukavom i potpuno otkrivenim drugim ramenom, dao je klasičnoj silueti moderan i vrlo efektan izgled.

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Iako je riječ o kreaciji bogate teksture, haljina nije djelovala prenapadno. Naprotiv, elegantna silueta koja prati liniju tijela i decentan kroj stavili su naglasak na sofisticiranost, dok su crni i srebrni tonovi dodatno naglasili luksuzan dojam.

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Dijamanti kao završni detalj

Lindsey je modnu kombinaciju upotpunila dijamantnim naušnicama Fred Leightona i upečatljivim dijamantnim prstenom brenda Kwiat. Plavu kosu oblikovala je u elegantne hollywoodske valove prebačene preko jednog ramena, a make-up je zadržala u neutralnim tonovima, čime je dodatno istaknula blistavu haljinu.

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Njezin izgled pokazuje da su haljine sa šljokicama i dalje jedan od najvećih trendova za svečane prilike, osobito kada dolaze u jednostavnoj, profinjenoj silueti koja ne treba mnogo dodataka.

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Posebnu težinu ovom pojavljivanju daje činjenica da se Vonn još uvijek oporavlja od teške ozljede gležnja koju je zadobila prije nekoliko mjeseci. Unatoč tome, na crvenom tepihu zračila je samopouzdanjem i elegancijom.

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