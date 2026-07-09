Horoskop za petak: Rakovi se osjećaju sjajno, jarčevi trebaju usporiti

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Povećane obveze ostavljaju malo prostora za romantiku. Teško ćete podnositi ograničenja i tuđe zahtjeve, boreći se za više osobne slobode u odnosima. POSAO: Na radnom mjestu vlada zbrka, zbog čega su mogući gubici dokumenata i kašnjenje s rokovima. Unatoč preprekama, ostanite odlučni u svojim namjerama. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljenje donosi bolje rezultate nego sila, posebno u obiteljskim odnosima. Usredotočite se na jačanje emocionalne stabilnosti.

Bik

LJUBAV: Moguće je da vam se netko otvoreno udvara, a vi ćete uživati u pažnji. Društveni život bit će bogatiji nego inače, a izlasci i druženja donose uzbudljive ljubavne pomake. POSAO: Neformalni razgovori mogli bi se pokazati iznimno korisnima za nove poslovne ideje. Mars u vašem znaku daje vam samopouzdanje i odlučnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na probavni sustav koji bi mogao biti osjetljiviji. Izbjegavajte pretjerivanje u začinjenoj hrani i ledenim napicima.

Blizanci

LJUBAV: Neka pitanja u vezi koja ste dugo izbjegavali sada traže jasan odgovor, posebice ona o zajedničkoj budućnosti. Slobodni će lako ulaziti u nove kontakte. POSAO: Financijsko planiranje danas je ključno. Detaljan pregled proračuna ili planiranih ulaganja može stvoriti veću stabilnost za mjesece koji dolaze. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate dovoljno energije, ali zbog užurbanog tempa mogli biste zanemariti odmor. Pronađite prijeko potrebnu ravnotežu.

Rak

LJUBAV: Slobodni bi mogli dobiti izravnu poruku od osobe s kojom već imaju zanimljiv kontakt. Zauzeti, partner bi mogao predložiti zajedničko putovanje ili obiteljsko okupljanje. POSAO: Otvaraju se prilike za dodatnu zaradu kroz davanje mišljenja ili preporuka. Vaše samopouzdanje i intuicija su na vrhuncu, iskoristite to za postavljanje ambicioznih ciljeva. ZDRAVLJE&SAVJET: Energetski ste u usponu, ali i osjetljiviji. Emocije snažno utječu na fizičko stanje, pa je važno vjerovati unutarnjoj mudrosti.

Lav

LJUBAV: Vaša strast i želja za osvajanjem bit će naglašene, čineći vas neodoljivima. Slobodni Lavovi privlačit će pažnju gdje god se pojave, a zauzeti će uživati u obnovljenoj romantici. POSAO: Očekuje vas značajan iskorak na profesionalnom planu. Vaš trud napokon dolazi do izražaja i bit će prepoznat od strane nadređenih, što otvara vrata napredovanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan potiče na tiho razmišljanje i emocionalno iscjeljenje. Odmak od ometanja pomoći će vam pronaći svježa i kreativna rješenja za probleme.

Djevica

LJUBAV: Vaša očekivanja od novog poznanstva bit će velika, no nećete žuriti s prepuštanjem. Pazite da vaša simpatija ne izgubi strpljenje zbog vaše pretjerane analitičnosti. POSAO: Bit ćete skloni pogrešnim procjenama, posebice kad su u pitanju financije. Budite pojačano oprezni i koncentrirani kako biste izbjegli nepotrebne gubitke. ZDRAVLJE&SAVJET: Suradnja s prijateljima i ulaganje u podržavajuće odnose mogli bi vam otvoriti vrata uzbudljivim prilikama i donijeti osjećaj pripadnosti.

Vaga

LJUBAV: U fokusu će biti odnosi u kojima previše dajete, a premalo dobivate. Ovo je ključan period u kojem učite postaviti zdrave granice i izabrati sebe bez osjećaja krivnje. POSAO: Karijera i dalje zahtijeva vašu punu pažnju. Vaš miran pristup i diplomatske vještine mogu riješiti izazove na radnom mjestu i donijeti vam zasluženo priznanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pronađite vremena za opuštanje i aktivnosti koje vas vesele kako biste se oslobodili nagomilanog stresa koji negativno utječe na zdravlje.

Škorpion

LJUBAV: Emotivno ste u intenzivnoj i magnetskoj fazi, što vas čini iznimno privlačnima. Slobodni Škorpioni privlače pažnju bez puno truda, a nova poznanstva mogu se dogoditi na putovanjima. POSAO: Poslovni planovi mogli bi se iznenada mijenjati zbog tuđih rokova ili nepredviđenih obveza. Morat ćete rješavati stvari u hodu i pokazati zavidnu fleksibilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je pojačana unutarnja napetost i osjetljivost na nesanicu. Prihvatite nove perspektive kako biste pronašli unutarnji mir.

Strijelac

LJUBAV: Snažan val strasti i dubokih emocionalnih veza obilježit će dan. Slobodni Strijelci mogli bi doživjeti filmsku ljubavnu priču na neočekivanom mjestu. POSAO: Otvaraju se izvrsne mogućnosti za proširenje poslovanja, posebno kroz suradnju s inozemstvom. Vaš entuzijazam zarazit će cijeli tim i potaknuti produktivnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Današnja energija potiče dublju emocionalnu svjesnost. Iskreni razgovori i promišljeno planiranje donose osobnu transformaciju.

Jarac

LJUBAV: Slobodne bi mogla zainteresirati osoba od koje to najmanje očekuju. Zauzeti, razgovor o povjerenju postaje neizbježan nakon što saznate nešto što je partner prešutio. POSAO: Mogli biste donijeti odluku o većoj kupnji ili ulaganju koje dugo odgađate. Moguće je da će netko iz obitelji zatražiti vašu financijsku pomoć. ZDRAVLJE&SAVJET: Zvijezde vas upozoravaju da usporite tempo. Ignoriranje umora moglo bi dovesti do iscrpljenosti, glavobolje i problema sa spavanjem.

Vodenjak

LJUBAV: Slobodni Vodenjaci mogli bi se naći u slatkoj dilemi između dvije osobe. Zauzeti, nečiji pretjerani interes za vas mogao bi izazvati partnerovu ljubomoru. POSAO: Moguće je da će vam netko ponuditi dodatni angažman koji bi mogao donijeti solidnu zaradu uz relativno malo truda. Iskoristite priliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Dnevne rutine i produktivnost su u prvom planu. Organizacija rasporeda i poboljšanje malih navika mogu stvoriti trajne pozitivne promjene.

Ribe

LJUBAV: Vaš ljubavni život danas će biti pun ugodnih iznenađenja. Moguće je da ćete promijeniti mišljenje o osobi koju ste do sada gledali isključivo kao prijatelja. POSAO: Očekuju vas konkretni poslovni preokreti. Projekt za koji ste mislili da je završen mogao bi se ponovno aktivirati i donijeti vam veću zaradu od očekivane. ZDRAVLJE&SAVJET: Emocionalna osjetljivost bit će naglašena, stoga se okružite pozitivnim ljudima. Dopustite si više odmora i pustite kreativnosti da teče.

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