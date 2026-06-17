Horoskop za četvrtak: Blizance čeka važan susret, jarčevima novac u prvom planu

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Ponovno se pokreću stara pitanja koja traže nježnost i razumijevanje. Moguće je da vam misli odlutaju prema osobi iz prošlosti, što budi neočekivane emocije. Pokažite svoju nježniju stranu. POSAO: Očekivanja okoline stvaraju pritisak. Pred vama je dilema koja zahtijeva brzu odluku, pa se savjetuje smirenost, pogotovo u komunikaciji s kolegama ili nadređenima. ZDRAVLJE&SAVJET: Fokus je na financijskoj stabilnosti. Ignorirani stres dolazi na naplatu, stoga poslušajte signale koje vam tijelo šalje i usporite.

Bik

LJUBAV: Emotivna sigurnost bit će u središtu pozornosti. Zauzeti Bikovi osjetit će potrebu za dubljim i iskrenijim razgovorima s partnerom, dok slobodne može privući netko smiren i misteriozan. POSAO: Trebat će vam više strpljenja jer će se situacije odvijati sporije. Imat ćete osjećaj kontrole, a moguća je i ponuda za dodatni angažman. Ipak, sve detaljno provjerite. ZDRAVLJE&SAVJET: Financijske teme ponovno dolaze u prvi plan i zahtijevaju ozbiljniji pristup. Sudbina vam šalje priliku koja bi mogla popraviti vaše stanje.

Blizanci

LJUBAV: Vaša prirodna karizma i šarm dolaze do izražaja, pa ćete privlačiti pažnju gdje god se pojavite. Slobodni mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti inteligencijom i komunikacijom. POSAO: Pred vama je dan prepun događanja i neočekivanih obrata. Informacije koje budete dobivali bit će iznimno važne za donošenje ključne odluke. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće je da će telefon neprestano zvoniti. Jedna poruka, poziv ili susret mogu promijeniti tijek događaja više nego što trenutačno možete pretpostaviti.

Rak

LJUBAV: Vaša osjećajnost i toplina privući će pozornost partnera. Povoljan je dan za razgovore o budućnosti, pomirenja i dublje povezivanje. POSAO: Intuicija će vas danas voditi. Bit ćete posebno uspješni u kreativnim ili humanitarnim projektima. Pazite da ne preuzmete na sebe više posla nego što možete obaviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Obitelj, dom i osjećaj sigurnosti dolaze u prvi plan, što je u skladu s glavnim astrološkim temama za lipanj 2026.. Prava vrijednost nalazi se u ljudima koji su uz vas.

Lav

LJUBAV: Očekuje vas mnogo zanimljivih trenutaka. Vaša je karizma danas izraženija nego inače, pa ćete lako privlačiti poglede. Slobodni Lavovi imaju priliku za susret s nekim tko će ih odmah osvojiti. POSAO: Ovo je jedan od povoljnijih dana u tjednu. Vaše ideje privlače pažnju, a trud koji ulažete neće proći nezapaženo. Odličan dan za pregovore i važne razgovore. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete dovoljno snage da završite sve planirane obveze. Osjetit ćete nalet motivacije i želju da budete aktivni i produktivni.

Djevica

LJUBAV: Naglašena je vaša potreba za sigurnošću i stabilnošću. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo s osobom koja će vas privući svojom inteligencijom i iskrenošću. POSAO: Pred vama je značajan dan. Vaša odgovornost, preciznost i posvećenost poslu neće proći nezapaženo. Praktičnost i organizacija bit će vaši najveći saveznici. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobar je trenutak za sređivanje financija i planiranje budućih troškova. Pokušajte manje analizirati i brinuti, a više se odmarati.

Vaga

LJUBAV: Pred vama je izbor koji ne treba donositi pod pritiskom emocija. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor, jer lipanj pojačava strasti, a vaša intuicija radi besprijekorno. POSAO: Morat ćete odlučiti između dvije opcije. Ne pristajte na ono što ne osjećate kao ispravno. Mjesec je povoljan za iskorake u karijeri. ZDRAVLJE&SAVJET: Financije su stabilne, iako početkom mjeseca možete imati osjećaj da novac odlazi brže nego što dolazi. Situacija se uskoro stabilizira.

Škorpion

LJUBAV: Emocije će biti jake, ali pokušajte ih držati pod kontrolom. Dan je povoljan za pomirenja, važne razgovore i rješavanje nesporazuma. Ne dopustite starim uvredama da upravljaju vašim odlukama. POSAO: Poslovno će biti izazova, ali i prilika da pokažete koliko ste sposobni i uporni. Iako vam se čini da sve ide teže, ostatak mjeseca donosi povoljnije okolnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Početak mjeseca može biti financijski osjetljiv, s većim troškovima. Bilo bi dobro da usporite i ne ignorirate znakove iscrpljenosti.

Strijelac

LJUBAV: U ljubavi će biti potrebno više kompromisa. Slobodni Strijelci mogu upoznati zanimljivu osobu tijekom putovanja ili preko prijatelja. Fokus je na emocionalnoj dubini. POSAO: Male stvari danas mogu donijeti velike rezultate u budućnosti. Obratite pozornost na detalje i ne podcjenjujte jednostavne zadatke. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je osjećaj umora, ali kako dan bude odmicao, vraćat će vam se energija i optimizam. Pun Mjesec krajem mjeseca donosi vrhunac u financijama.

Jarac

LJUBAV: Emotivni odnosi zahtijevat će više iskrenosti. Slobodni pripadnici znaka mogli bi privući pozornost osobe iz poslovnog okruženja. Jedan razgovor mogao bi promijeniti tijek odnosa. POSAO: Poslovna situacija razvijat će se sporije, ali stabilnije. Povećana odgovornost mogla bi donijeti i važnu priliku za napredovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Financijska pitanja tražit će ozbiljniji pristup i dugoročnije planiranje. Organizam bi mogao reagirati na dugotrajni umor i iscrpljenost.

Vodenjak

LJUBAV: Očekuju vas zanimljivi obrti i neočekivani razgovori. Ako ste slobodni, moguće je iznenadno poznanstvo. Zauzetima dan donosi potrebu za iskrenošću kako bi smanjili distancu. POSAO: Pred vama je vrlo aktivan dan. Informacije koje stignu mogu promijeniti tijek vaših planova, ali ne nužno na loš način. Moguća je nova ponuda ili zadatak. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetit ćete pojačanu mentalnu aktivnost i potrebu za promjenama. Početak mjeseca traži oprez kada je novac u pitanju zbog pojačanih troškova.

Ribe

LJUBAV: Pojačana intuicija omogućit će vam da osjetite ono što drugi pokušavaju sakriti. U jednom odnosu moglo bi doći do važnog emotivnog približavanja. POSAO: Na poslu će biti prisutna lagana nesigurnost zbog promjena koje dolaze bez najave. Neki suradnici mogli bi pokazati veću podršku nego što se očekivalo. ZDRAVLJE&SAVJET: Financijske teme zahtijevat će više pozornosti i opreznije odluke. Organizam će biti osjetljiviji na stres, a umor bi mogao biti povezan s potisnutim emocijama.