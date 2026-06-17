Promo
GLAZBENI ZAOKRET

Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije

Promo
17. lipnja 2026.
Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Matea Smolčić Senčar
'Party', četvrti singl Josipa Bačića, donosi svježi glazbeni zaokret

Dok se odbrojavaju posljednji dani do kalendarskog početka ljeta, mladi domaći glazbenik Josip Bačić publici predstavlja „Party“ – svoj četvrti singl i dosad najodvažniji iskorak prema energičnijem glazbenom izričaju. Modernijeg zvuka i zaraznog ritma, 'Party' označava svojevrstan pomak u odnosu na njegove prethodne pjesme, pritom zadržavajući prepoznatljivu iskrenost i emociju.

Iza naizgled jednostavne ljetne priče krije se poruka s kojom će se mnogi lako poistovjetiti. U vremenu kada se svakodnevno planira, analizira i brine o svemu što nas okružuje, 'Party' podsjeća na važnost trenutaka u kojima se može opustiti, ugasiti buku u glavi i jednostavno uživati u životu.

Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Matea Smolčić Senčar

Glazbu i tekst pjesme potpisuju Anja Grabovac i Jan Jakovljev, dok su za modernu produkciju zaslužni Franko Štrbac i Borna Ledić, koji su pjesmi dali suvremen zvuk i ljetnu atmosferu.

„Pjesma ‘Party’ nosi jednu jednostavnu, ali važnu poruku – da ponekad trebamo ugasiti sve ono što nam se vrti po glavi i prestati previše razmišljati o svemu. Ova pjesma podsjeća koliko je važno prepustiti se trenutku i uživati u svim onim malim stvarima koje život čine posebnim“, kaže Josip.

Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Matea Smolčić Senčar

Uz singl je objavljen i videospot koji potpisuje Dorian Domiter, dok je za koreografiju zaslužan Diego Siqueira. Dinamični kadrovi, ples i spontana atmosfera savršeno prate energiju pjesme, a dodatnu toplinu cijeloj priči daju i Josipovi prijatelji koji se pojavljuju u spotu.

Posebnu povezanost s pjesmom Josip je osjetio već pri prvom slušanju, a kroz cijeli proces njezina nastanka aktivno je sudjelovao u razvoju ideja i kreativnom oblikovanju završne verzije. Zajedničkim snagama autora, producenata i Josipa nastala je pjesma koja dočarava osjećaj ljeta, slobode i bezbrižnosti.

Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Matea Smolčić Senčar
Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije
Matea Smolčić Senčar

„Već pri prvom slušanju osjetio sam da pjesma ima posebnu energiju i odmah sam se pronašao u njoj. Volio bih da se uz ‘Party’ stvaraju uspomene i da jednog dana nekoga podsjeti na jedno lijepo ljeto, drage ljude i sretne trenutke“, poručuje.

S pjesmom 'Party' Josip Bačić otvara novo poglavlje svoje karijere te publici donosi pjesmu stvorenu za ljetne dane, ples, druženja i trenutke koji se pamte dugo nakon što glazba utihne.

Pročitajte još o:
Glazba
Najčitanije
Iz naše mreže
×
GLAZBENI ZAOKRET
Uz novi singl 'Party', Josip Bačić donosi ljetnu himnu bezbrižnosti i dobre energije