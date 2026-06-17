Ciao! Pizza & Pasta: Sve popularnija gastro adresa zapadnog Zagreba za druženja i proslave

Moderan prostor, autentični recepti i atmosfera koja podsjeća na najljepše talijanske trgove

U vremenu kada gosti sve više traže mjesta koja nude više od samog obroka, Ciao! Pizza & Pasta u Z Centru donosi spoj vrhunske gastronomije, ugodne atmosfere i prostora prilagođenog različitim prigodama – od svakodnevnih druženja i poslovnih ručkova do obiteljskih proslava, rođendana i privatnih događanja.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Smješten na jednoj od najfrekventnijih lokacija zapadnog Zagreba, Ciao! Pizza & Pasta inspiraciju pronalazi u talijanskoj kulturi okupljanja za stolom, gdje hrana nije samo obrok, već povod za druženje, razgovor i stvaranje uspomena.

U središtu ponude nalaze se pizze pripremljene prema tradicionalnim talijanskim principima, s pažljivo odabranim sastojcima i tijestom koje prolazi proces dugotrajne fermentacije kako bi postiglo laganu teksturu, prozračnost i puninu okusa. Na jelovniku se nalaze klasične kombinacije inspirirane talijanskim regijama, ali i modernije interpretacije koje odgovaraju suvremenim gastronomskim trendovima. Posebna pažnja posvećuje se svakoj namirnici koja se nalazi na tanjuru.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Pizze se pripremaju od vrhunskog talijanskog brašna tipa 00, uz fior di latte mozzarellu, rajčice San Marzano prve klase te pomno odabranih talijanske delicija poput pršuta San Daniele i autentične Mortadele Bologna s oznakom zaštićenog podrijetla (DOP). Upravo zahvaljujući takvim premium sastojcima, među gostima su se posebno istaknule signature pizze Ciao! Mortadella Pistachio, Smokva & Ricotta i Ciao! Prosciutto, koje su u kratkom vremenu postale jedni od najtraženijih specijaliteta na jelovniku.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Osim pizza, gosti mogu uživati u bogatoj ponudi svježe pripremljenih tjestenina, raznovrsnim predjelima, salatama i desertima koji zaokružuju autentično mediteransko iskustvo. Svako jelo osmišljeno je s naglaskom na kvalitetu namirnica, jednostavnost pripreme i okuse koji ne izlaze iz mode.

Posebna prednost restorana je njegov prostran i suvremeno uređen interijer koji omogućuje organizaciju različitih privatnih i poslovnih događanja. Bilo da je riječ o rođendanskim proslavama, obiteljskim okupljanjima, poslovnim druženjima ili team building susretima, Ciao! Pizza & Pasta nudi ugodan ambijent i fleksibilan pristup organizaciji svakog događaja.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Koncept restorana temelji se na ideji da najbolji trenuci nastaju upravo za stolom – uz dobru hranu, opuštenu atmosferu i društvo koje volimo. Upravo zato Ciao! Pizza & Pasta želi biti mjesto kojem se gosti vraćaju ne samo zbog okusa, već i zbog osjećaja dobrodošlice koji prati svaki posjet.

Na zapadu Zagreba tako je stvorena nova gastro destinacija koja na moderan način interpretira bezvremenske talijanske vrijednosti – kvalitetnu hranu, druženje i uživanje u svakom trenutku.

Bojan Zibar