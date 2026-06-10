Ljeto 2026.: Jedan znak će pronaći ljubav, a drugi promijeniti život iz temelja

Ljeto je pred vratima, a hoće li naredni mjeseci biti ispunjeni uzbudljivim avanturama i odmorom ili stresom i neočekivanim obratima najbolje znaju zvijezde - evo tko se može veseliti ljetu, a tko će jedva dočekati prve dan jeseni

Ljeto 2026. donosi dinamičnu astrološku energiju, obilježenu tranzicijama koje potiču velike promjene. Sezona počinje s retrogradnim Merkurom u nostalgičnom raku (29. lipnja - 23. srpnja), pozivajući nas da pogledamo unatrag. No, za one željne uzbuđenja, Jupiter ulazi u lava 30. lipnja, donoseći val optimizma. Kraj ljeta obilježit će pomrčine koje nas guraju prema autentičnosti, čineći ovo ljeto periodom dubokih spoznaja. Evo što svaki znak može očekivati u narednim mjesecima:

Ovan

Početak ljeta donosi emotivno raspoloženje i moguće susrete s bivšim ljubavima. Iskoristite ovo vrijeme za dovršavanje starih razgovora ili kućnih projekata. Sredinom ljeta energija se diže; ako tražite ljubav, opcije se šire. Ovo je i plodno vrijeme za kreativce jer stiže nova inspiracija.

Bik

Ljeto započinje s nesporazumima, ali i prilikama za obnavljanje starih prijateljstava. Fokusirajte se na završavanje započetih projekata. Sredinom ljeta uzbudljiva energija ulazi u vaš dom - moguća je selidba ili topli obiteljski trenuci. Pomrčine krajem sezone donose emocionalnu obnovu.

Blizanci

Vaš fokus na početku ljeta je na financijama. Možda ćete revidirati proračun ili otkriti zaboravljeni talent. Sredinom ljeta oslobađate se mentalnih obrazaca koji su vas kočili i otvarate se novim prijateljstvima. Kraj sezone donosi velike promjene u obiteljskom životu, poput preseljenja.

Rak

Ljetni solsticij označava početak vaše sezone s dozom nostalgije. Retrogradni Merkur u vašem znaku vraća vas u prošlost, idealno za refleksiju. Sredina ljeta donosi uzbudljive financijske prilike. Kraj ljeta stavlja komunikaciju u prvi plan - moguće su i šokantne vijesti.

Lav

Rano ljeto moglo bi biti usporeno, idealno za odmor prije nego vaša sezona zabava započne. Jupiter ulazi u vaš znak, donoseći duhovno ekspanzivnu sezonu. Očekujte izlazak iz zone komfora. Pomrčina Sunca u vašem znaku 12. kolovoza donosi snažan osobni reset i nove početke.

Djevica

Iako početak ljeta može djelovati neorganizirano, pruža prilike za ponovno povezivanje sa starim prijateljima. Sredinom ljeta vaša intuicija bit će na vrhuncu, moćno vrijeme za istraživanje unutarnjeg svijeta. Pomrčine na kraju ljeta mogle bi iznijeti na vidjelo tajnu i donijeti promjene u odnosima.

Vaga

Početak ljeta donosi izazove na poslu, no fokus na dovršavanje starih projekata pokazat će se isplativim. Sredina ljeta donosi obilje zabave jer se vaš društveni krug širi. Sezona pomrčina mogla bi unijeti dramu u društveni život, tjerajući vas da odlučite kojim se ljudima želite okružiti.

Škorpion

Izbjegavajte internetske rasprave početkom ljeta i radije se otisnite u avanturu. Sredina sezone donosi uzbudljiv razvoj karijere - možda preuzimate novu lidersku ulogu. Kraj ljeta donosi važne odluke o karijeri i društvenom životu, tjerajući vas da prepoznate tko su vam stvarni prijatelji.

Strijelac

Iako ne volite detalje, početkom ljeta budite oprezni s financijskim dogovorima. Sredina sezone donosi obilje zabave, možda u obliku putovanja koje vam mijenja život. Kraj ljeta donosi velike promjene i moguće šokantne vijesti koje bi mogle utjecati na vašu karijeru, otvarajući nove prilike.

Jarac

Velike promjene u odnosima obilježit će početak ljeta. Razgovor koji se stalno ponavlja mogao bi konačno dobiti razrješenje. Sredina ljeta donosi prilike za suradnju i ulaganja. Kraj sezone mogao bi donijeti "čišćenje" financijske situacije, poput rješavanja duga, ali i važno putovanje.

Vodenjak

Vaš raspored bi se početkom ljeta mogao okrenuti naglavačke, što je prilika za preispitivanje rutina. Sredina ljeta nevjerojatno je povoljna za odnose. Ako tražite ljubav, imat ćete više opcija. Krajem ljeta, promjene u životu partnera zahtijevat će vašu podršku i financijsku reorganizaciju.

Ribe

Početkom ljeta neprestano ćete nailaziti na stare simpatije, što je prilika za ponovno povezivanje. Sredina ljeta bit će izuzetno produktivna, s mogućim naletom poslovnih ponuda. Ipak, kraj sezone zahtijeva preispitivanje dnevne rutine. Pomrčina Mjeseca u vašem znaku 28. kolovoza donosi veliko otpuštanje.