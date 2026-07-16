Serija 'IQ 160' donosi svjetski poznato glumačko ime, hit pjesmu i scene iz voljenog Vjesnika

Serija 'IQ 160' okupila je sjajnu glumačku ekipu koju predvode Dajana Čuljak i Luka Peroš u ulogama genijalne Marine Kapov i inspektora Tomislava Ramljaka. Adaptacija hvaljene francuske serije 'HPI' snimala se na upečatljivim lokacijama diljem Zagreba

Prvi hrvatski Voyo Original stiže na platformu od petka, 24. srpnja! Taktovi hita 'Led' sjajne zagrebačke glazbenice Miach izvrsno otvaraju prve scene prvog hrvatskog Voyo Originala. 'IQ 160' počinje scenama samotnog plesa Dajane Čuljak (Marina Kapov) u policijskoj postaji, koju čisti tijekom kasnih večernjih sati. Uz pjesmu, u kojoj se Miach pridružuje i Grše, glumica zaneseno radi svoj posao - sve dok joj nešto ne skrene pozornost. A to i nije previše teško, njezin kvocijent inteligencije iznosi 160 - i primjećuje svaki detalj oko sebe. Čak i onaj koji će promaknuti iskusnim inspektorima. Upravo s jednim takvim uskoro će, spletom niza okolnosti, postati suradnica.

Maja Bota Strbe za RTL

Inspektora Tomislava Ramljaka, čovjeka koji prati pravila i strukturu, utjelovio je međunarodno proslavljeni glumac Luka Peroš, koji se snimanjem prvog hrvatskog Voyo Originala vratio na domaću scenu nakon nešto više od deset godina. Luka Peroš radio je na brojnim međunarodnim produkcijama poput serije 'La Casa de Papel', a rado se odazvao i pozivu na audiciju za 'IQ 160'. Seriji ga je privukao zabavan format, a odlična poslovna okolnost zasigurno je bila i činjenica da se 'IQ 160' snima u Zagrebu, njegovom rodnom gradu, kojem se rado vraća kad god stigne.

Maja Bota Strbe za RTL

Smještena u glavni grad tijekom ljeta i kasnog ljeta, serija je iskoristila živopisnu atmosferu i vizualnu privlačnost grada, koji prirodno obogaćuju pripovijedanje i dodatno naglašavaju njezin prepoznatljiv karakter. Snimana na lokacijama diljem Zagreba, 'IQ 160' provest će gledatelje kroz brojne prepoznatljive zagrebačke lokacije, a podsjetit će i na jedan od donedavnih simbola grada. Naime, 'IQ 160' posljednja je serija koja se snimala i u zgradi Vjesnika, gdje je glumačka ekipa snimala scene policijske postaje.

Maja Bota Strbe za RTL

"Postao nam je radno mjesto gdje smo intenzivno provodili vrijeme radeći tijekom snimanja i družeći se između scena. Imao sam sreću to i doživjeti i zahvalan sam da jesam. Zauvijek ću ga pamtiti kao mjesto gdje sam pravio svoje prve ozbiljne korake na pravom setu", prisjeća se Ivan Molnar dana snimanja serije 'IQ 160'.

Vrhunska glumačka ekipa, intrigantni kriminalistički zapleti i neizostavni humor - serija ''IQ 160' pravi je ljetni hit koji na platformu Voyo stiže 24. srpnja!