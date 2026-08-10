Evo što se događa u pauzama na setu serije 'Specijalisti Zagreb': 'Casting je čudna stvar...'

Intrigantni svijet zločina, ljudskih odnosa i priča sa zagrebačkih ulica, ali i sjajne „glumačke kemije“ u seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelje očekuju od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i na platformi Voyo

Od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu, RTL gledateljima donosi novu kriminalističku poslasticu - 'Specijaliste Zagreb'. Dok snimanje ove dinamične i vizualno snažne serije, koja kombinira napetu policijsku istragu sa zamršenim ljudskim odnosima, već naveliko traje, glavni glumci otkrivaju što se događa iza kamera.

Maja Bota Strbe

Vini Jurčić, Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić gledateljima RTL-a predstavit će se kao četiri policijska inspektora snažnih karaktera koji, unatoč razlikama u godinama, stajalištima, metodama i iskustvu, moraju surađivati skupa kako bi riješili složene kriminalističke slučajeve na zagrebačkim ulicama.

I dok će se odnosi i osobne priče ova četiri glavna lika razvijati kako epizode serije budu odmicale, Vini, Peđa, Toni i Ivan ne kriju koliko su se u stvarnom životu već odavno zbližili kao kolege te koliko uživaju snimajući skupa po cijele dane.

Zanimljivo, ovo im je svima prva zajednička suradnja, no bolje kolege, ističu, nisu mogli poželjeti.

Maja Bota Strbe

„Stvarno smo dobra ekipa i neizmjerno sam zahvalan što imam priliku raditi upravo s ovim ljudima. Nije svejedno s kim provodite toliko vremena. Znate, casting je čudna stvar. Možete odabrati savršenu glumačku podjelu za svaku pojedinu ulogu, ali nikad ne možete unaprijed znati kakva će sinergija biti među tim ljudima i hoće li se profesionalno i ljudski slagati“, ističe zadovoljno Toni Gojanović i naglašava kako se u ovom slučaju onaj potrebni „klik“ dogodio odmah.

S njim se slaže i kolegica Vini Jurčić koja kaže kako se već na prvoj zajedničkoj probi osjetilo da će suradnja biti itekako uspješna, a danas, nekoliko mjeseci nakon početka snimanja, ima osjećaj da svoje kolege poznaje i puno duže. Bilo da provode vrijeme skupa u pauzama između scena, zajedno ponavljaju tekst ili putuju do snimajuće lokacije, zajedničkih tema je pregršt.

Maja Bota Strbe

„Ponekad nas na rasporedu dočeka baš veliki broj scena, na nekoliko lokacija, ali smijeha nikad ne nedostaje. Stvarno se veselim svakom dolasku na snimanje jer posao na kraju uvijek čine ljudi, a upravo po ljudima pamtiš projekte. Puno se smijemo i zezamo, ali jednako tako ozbiljno razgovaramo o scenama i pripremi. Svatko od nas ima svoj način rada i to mi je baš simpatično, ali mislim da nas je najviše povezalo to što smo prije svega jednostavni ljudi koji vole svoj posao“, priča Vini.

Maja Bota Strbe

Njihovu povezanost, vjeruje i Peđa Gvozdić, publika će osjetiti već nakon prve prikazane epizode.

„Svi su izvrsni glumci, dobri ljudi, neopterećeni - s takvima je uvijek lako i lijepo raditi. Također postoji veliko međusobno poštovanje, što je iznimno bitno u situacijama kada s tim ljudima provodite više vremena nego s obitelji. Takva povezanost među glumcima uvijek se vidi i osjeti na ekranu“, kaže Peđa i dodaje, „Dani na setu doslovno lete! Moram pohvaliti cijeli tim - od redatelja i snimateljske ekipe do šminkerica, kostimografa, rasvjete i svih ljudi iza kamere. Riječ je o iznimno vrijednim i kvalitetnim profesionalcima i zaista sam zahvalan što imam takvu ekipu uz sebe.“

Maja Bota Strbe

Najmlađi među njima, 28-godišnji Ivan Barišić kaže kako od iskusnijih kolega uči i upija znanje, a uz 'Divlje pčele', smještene u 50-e godine prošlog stoljeća, uživa i u kreaciji jedne prave urbane serije. Omiljena mlada televizijska zvijezda gledateljima poručuje zašto ne bi smjeli propustiti 'Specijaliste Zagreb': „Zato što moje kolege Peđa, Vini i Toni rade punom parom i iznimno su talentirani. Imamo i najbolji tim iza kamere, stvarno je velika čast raditi s ovako izvrsnom i profesionalnom ekipom. I ono najvažnije, svima nam je jako stalo da gledateljima donesemo jednu odličnu seriju!“

Maja Bota Strbe

Intrigantni svijet zločina, ljudskih odnosa i priča sa zagrebačkih ulica, ali i sjajne „glumačke kemije“ u seriji 'Specijalisti Zagreb' gledatelje očekuju od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u i na platformi Voyo.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!