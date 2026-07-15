Boutique 1921 i La Rosée predstavili novu premium destinaciju u Splitu, došla su brojna poznata lica

Luksuz danas više nije samo pitanje poznatih modnih imena, već pažljivo osmišljenog iskustva. Upravo na toj ideji nastao je Boutique 1921, novi concept store smješten u kultnom Hotelu Park Split, koji na jednom mjestu okuplja vrhunsku modu, luksuzne modne dodatke i premium beauty brendove. Umjesto klasične kupovine, Boutique 1921 donosi prostor u kojem se moda, estetika i mediteranski način života prirodno isprepliću, stvarajući jedinstveno iskustvo za sve ljubitelje suvremenog luksuza.

Posebnu pažnju tijekom otvorenja privukao je i ekskluzivni La Rosée Sun Pop-Up, koji je gostima predstavio filozofiju poznatog francuskog clean beauty brenda. Prirodne formule, minimalistički pristup njezi kože i proizvodi inspirirani mediteranskim načinom života savršeno su se uklopili u koncept Boutiquea 1921, potvrđujući kako se moda i beauty danas sve više nadopunjuju kao dio jedinstvenog lifestyle iskustva.

Otvorenje concept storea okupilo je brojne uzvanike iz svijeta mode, lifestylea i društvenog života, koji su među prvima imali priliku istražiti pažljivo osmišljen prostor i upoznati filozofiju brenda koja se temelji na individualnom pristupu, kvaliteti i bezvremenskom stilu. Helena Šopar Zadro, Andrea Vukojević, Krešimir Prosoli, Ana Čagalj, Ivona Kalik, Monika Sablić, Dina Ćorić Bosnar samo su neki od brojnih gostiju koji su među prvima pogledali što se sve nudi unutar luksuznog concept stora te isprobali novu Sun kolekciju proizvoda za zaštitu od sunca.

Boutique 1921 x La Rosèe x Hotel Park Split

Boutique 1921 okuplja pažljivo odabranu selekciju međunarodno priznatih modnih brendova koji predstavljaju spoj suvremene elegancije, vrhunske kvalitete i besprijekorne izrade. U ponudi concept storea nalaze se renomirana imena brendova poput IZAKOVE, Missonija, Orlebar Browna, ERES-a i brojnih drugih, čije su kolekcije pažljivo odabrane za žene i muškarce koji cijene profinjen stil, kvalitetne materijale i bezvremenski dizajn.

Za razliku od klasičnih multibrend trgovina, Boutique 1921 njeguje koncept pomno odabranih kolekcija i individualnog pristupa svakom kupcu. Svaki brend, svaki odjevni komad i svaki detalj prostora birani su s jasnom idejom – ponuditi iskustvo kupovine koje nadilazi prolazne trendove te inspirira osobni stil. Upravo zato Boutique 1921 nije samo trgovina, već mjesto na kojem se moda, dizajn i lifestyle prirodno susreću.

Boutique 1921 x La Rosèe x Hotel Park Split

Uz predstavljanje novih kolekcija i beauty noviteta, gosti su uživali u opuštenoj atmosferi, vrhunskoj gastronomiji i druženju koje je još jednom potvrdilo kako Boutique 1921 donosi potpuno novi koncept luksuznog shoppinga u Split. Svaki detalj događanja bio je osmišljen kako bi predstavio filozofiju prostora u kojem se moda ne doživljava samo kroz odjeću, već kao dio cjelovitog lifestyle iskustva.

„Željeli smo stvoriti mjesto koje će ponuditi mnogo više od kupovine – prostor u kojem će se moda, estetika i vrhunska usluga spojiti u jedinstveno iskustvo. Boutique 1921 nastao je iz želje da našim kupcima približimo pažljivo odabrane svjetske modne i beauty brendove u ambijentu koji odiše elegancijom, individualnošću i toplinom mediteranskog načina života. Vjerujemo da će upravo takav koncept postati nova nezaobilazna adresa svih ljubitelja kvalitetne mode i suvremenog luksuza“, istaknuli su iz Boutiquea 1921.

Boutique 1921 x La Rosèe x Hotel Park Split

Suradnja Boutiquea 1921 i La Rosèe još je jednom pokazala kako se vrhunska moda, francuski clean beauty i mediteranski način života prirodno nadopunjuju. Otvorenjem Boutiquea 1921 i predstavljanjem La Rosèe Sun Pop-upa, Hotel Park Split dodatno je učvrstio svoju poziciju jedne od najprepoznatljivijih lifestyle destinacija na Jadranu.

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