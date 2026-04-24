Modni sudar: Zorica Kondža u vatrenom leopardu, Jelena Rozga u chic minimalizmu
U Splitu na VIP media partyju predstavljen je program festivala Melodije Jadrana 2026. Događaj je okupio kremu domaće glazbene scene, uključujući Jelenu Rozgu, Tončija Huljića, Zoricu Kondžu, Gorana Karana i brojne druge autore i izvođače. Festival će se održati od 25. do 28. lipnja, donoseći četiri dana ispunjena vrhunskom glazbom. Program započinje nastupom legendarnog talijanskog sastava Ricchi e Poveri, što festivalu daje i međunarodnu notu te obećava sjajan uvod u glazbenu manifestaciju koja je postala nezaobilazan ljetni događaj.
Posebna pažnja bit će posvećena velikim obljetnicama. Jelena Rozga će velikim koncertom proslaviti 30 godina uspješne karijere, dok će dan kasnije Zorica Kondža obilježiti čak 40 godina na sceni posebnim akustičnim koncertom u predivnom ambijentu Galerije Meštrović. Finalna večer festivala, tradicionalno, rezervirana je za natjecateljski dio i predstavljanje novih skladbi. Sudeći po najavljenom programu i zvjezdanom popisu izvođača, Split će i ovog lipnja biti neupitno središte hrvatske glazbe.
Zorica Kondža i Jelena Rozga u potpuno različitim sakoima
Na pozornici obojenoj vibrantnim tonovima dvije glazbene dive pokazale su kako se stil može kretati od odvažnog do profinjenog i pritom ostati potpuno autentičan.
Zorica Kondža zablistala je u upečatljivom crvenom sakou s leopard uzorkom koji je odmah preuzeo glavnu riječ. Ovaj statement komad savršeno je uklopila s crnim hlačama, čime je postigla balans između glamura i elegancije. Kroj sakoa dodatno naglašava figuru, dok uzorak donosi dozu razigranosti i samopouzdanja koje Zorica nosi s lakoćom. Crveni ruž i decentni modni dodaci zaokružili su izdanje koje jasno poručuje – stil ne poznaje pravila, već stav.
S druge strane, Jelena Rozga ostala je vjerna svom prepoznatljivom spoju ženstvenosti i modernog minimalizma. Crni sako s tankim prugama nosila je preko bijele košulje, stvarajući klasičnu, ali osvježenu kombinaciju. Traperice su unijele ležernu notu, dok su luksuzne Miu Miu sandale cijeli outfit podigle na višu razinu. Upravo taj kontrast, između opuštenog i elegantnog, čini njezin stil tako privlačnim i nosivim.