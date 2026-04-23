Suknja s točkicama vraća se na velika vrata: Ova kombinacija sa špice je pun pogodak

Zagrebačka špica još jednom je potvrdila status modne piste na otvorenom, a točkice su već sada najavile svoj veliki povratak

Na zagrebačkoj špici ponovno smo uhvatili modni trenutak koji potvrđuje da su jednostavne kombinacije često i najupečatljivije. Dvije prijateljice pokazale su kako se crno-bijela klasika može nositi na moderan, svjež i izrazito chic način, baš onako kako volimo vidjeti u proljetnim danima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Prva dama odlučila se za ženstvenu crnu haljinu midi duljine koja savršeno prati liniju tijela, dok detalji u bijeloj boji unose dozu razigranosti i razbijaju monotoniju. Kombinaciju je upotpunila bež salonkama sa crnim špicom i crnom torbicom, čime je postigla elegantan, ali nenametljiv look koji lako prelazi iz dnevne u večernju varijantu.

Njezina prijateljica donosi nešto opušteniji, ali jednako efektan styling. Crni oversized sako i marama oko vrata potpuno su chic, dok glavnu riječ ipak vodi bijela suknja s točkicama – uzorak koji će, bez sumnje, biti jedan od najpoželjnijih ovog proljeća. Lepršava i lagana, ova suknja savršeno balansira strogoću sakoa i stvara skladnu modnu priču.

Posebno je zanimljivo kako obje kombinacije igraju na kontrast – strukturirani komadi susreću se s fluidnim krojevima, dok crno-bijela paleta ostaje bezvremenska baza koja uvijek izgleda dotjerano. Upravo ta jednostavnost čini ove outfite lako primjenjivima u svakodnevnim prilikama.

Ove dvije prijateljice dokaz su da za odličan stil nisu potrebni komplicirani komadi, dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih klasika i dobar osjećaj za kombiniranje.

