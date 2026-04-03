Moda
CENTAR ZAGREBA

Zgodni mladić sa špice ukrao sve poglede, ali njegov psić bio je prava zvijezda

Žena.hr
3. travnja 2026.
Zgodni mladić sa špice ukrao sve poglede, ali njegov psić bio je prava zvijezda
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Ovaj stylish dvojac još jednom je dokazao da moda nije samo u odjeći – već u stavu, detaljima i, naravno, društvu koje nosimo sa sobom

Zagrebačka špica uvijek je prava modna inspiracija, a svake subote naš Dosadni Fotograf ulovi novi ekskluzivni trenutak za Žena.hr. U moru dotjeranih prolaznika, pažnju je ukrao zgodni mladić koji je pokazao kako se jednostavan, ali promišljen outfit može podići na sasvim novu razinu – uz pomoć najslađeg modnog dodatka.

Njegova kombinacija odiše ležernom elegancijom. Klasični bež kaput savršeno se uklapa uz tamnoplavi pulover i traperice, stvarajući bezvremenski look koji uvijek prolazi. Cijeli styling dodatno je zaokružen modernim sunčanim naočalama i praktičnom crossbody torbicom, što ovom outfitu daje urbanu, pomalo poslovnu notu.

Zgodni mladić sa špice ukrao sve poglede, ali njegov psić bio je prava zvijezda
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No, prava zvijezda ove modne priče nije bio kaput ni modni dodaci već preslatki pomeranac kojeg je mladić nosio u naručju. Ovaj mali krzneni ljubimac u toplom kaputiću izazivao je osmijehe prolaznika i mamio poglede, potvrđujući da je ponekad najbolji dodatak onaj koji ne dolazi iz modne kuće.

Zgodni mladić sa špice ukrao sve poglede, ali njegov psić bio je prava zvijezda
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Pomeranci su poznati po svom raskošnom krznu, živahnom karakteru i neodoljivom izgledu. Iako su mali rastom, puni su energije i samopouzdanja te često imaju izraženu osobnost. Ova pasmina potječe iz regije Pomeranije, a kroz povijest je bila omiljena među europskim plemstvom. Danas su pomeranci jedni od najpopularnijih kućnih ljubimaca upravo zbog svoje razigranosti, privrženosti i fotogeničnosti. Ovaj stylish dvojac još jednom je dokazao da moda nije samo u odjeći – već u stavu, detaljima i, naravno, društvu koje nosimo sa sobom.

Pročitajte još o:
ModaZagrebačka špica
Najčitanije
Iz naše mreže
×
CENTAR ZAGREBA
Zgodni mladić sa špice ukrao sve poglede, ali njegov psić bio je prava zvijezda