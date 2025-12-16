Ikone generacija: Slavne žene koje će 2026. proslaviti 50. rođendan

Godina pred nama donosi veliki jubilej za niz slavnih žena koje su ostavile dubok trag u filmu, glazbi i pop-kulturi. Njihova karizma i utjecaj traju desetljećima, a pedeseti rođendan samo potvrđuje njihov bezvremenski status.

Među njima su Reese Witherspoon, oskarovka i jedna od najmoćnijih žena Hollywooda, Paz Vega, elegantna španjolska glumica prepoznatljiva po svojim strastvenim ulogama, te Alicia Silverstone, kultna ‘Cher’ iz Cluelessa i ikona 90-ih.

Slavit će i Audrey Tautou, naša vječna Amélie, zatim britanska glumica Anna Friel, ali i Emma Bunton, svima draga Baby Spice.

Sve one ulaze u pedesetu s istom energijom, stilom i snagom zahvaljujući kojima su postale – i ostale – ikone.