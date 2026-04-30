Mislite da pravilno nanosite SPF? Provjerite činite li ove pogreške

Nepravilno nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom može značajno smanjiti njezinu učinkovitost, ostavljajući kožu nezaštićenom. Važno je znati nekoliko jednostavnih, ali presudnih pravila koja će osigurati da SPF doista radi ono što treba - štiti kožu i čuva njezino zdravlje

Kada dođu topliji i sunčaniji dani, sve više vremena provodimo vani. Tijekom boravka na otvorenom ključno je zaštititi se od sunca pa proizvodi sa SPF-om postaju neizostavan dio naše rutine. No, dermatolozi upozoravaju da zaštita od sunca ne bi trebala biti samo sezonska navika – to je ključni korak u svakodnevnoj njezi koji čuva zdravlje kože, sprječava preuranjeno starenje i smanjuje rizik od raka kože, najčešćeg oblika karcinoma u svijetu.

Ipak, većina nas griješi u jednoj bitnoj stvari: količini i načinu nanošenja kreme sa zaštitnim faktorom. Iako mislimo da smo se zaštitili, stručnjaci kažu da većina ljudi nanosi tek 25 do 50 posto preporučene količine proizvoda, čime se drastično smanjuje njegova učinkovitost.

U nastavku otkrivamo sve što trebate znati o pravilnom nanošenju SPF-a kako biste zaštitili svoju kožu od štetnog sunčevog zračenja.

Koja količina SPF-a je dovoljna? Zaboravite na količinu zrna graška

Jedna od najvećih zabluda jest da je za lice dovoljna količina kreme veličine zrna graška. Kako ističu stručnjaci, da bi koža zaista bila zaštićena, potrebna je znatno veća količina. Tu na scenu stupa jednostavno i globalno prihvaćeno "pravilo dva prsta".

Prema tom pravilu, potrebno je istisnuti kremu sa zaštitnim faktorom u liniji duž cijelog kažiprsta i srednjeg prsta. Ta količina, otprilike četvrtina čajne žličice, idealna je za potpuno prekrivanje lica i vrata. Kada je riječ o tijelu, preporuka Američke akademije za dermatologiju je jasna: odrasloj osobi potrebna je količina koja stane u čašicu za rakiju, odnosno oko 30 mililitara, kako bi prekrila sve izložene dijelove tijela. Sve manje od toga jednostavno nije dovoljno.

Mjesta koja najčešće preskačemo, a ne bismo smjeli

Čak i kada smo pažljivi, određene dijelove tijela često zaboravimo zaštititi, a upravo su oni iznimno izloženi štetnim UV zrakama. Dermatolozi ističu da na tim područjima često viđaju oštećenja od sunca i prve znakove starenja.

Posebnu pažnju obratite na uši, pogotovo njihov gornji dio, kao i na stražnji dio vrata i liniju kose. Ta su mjesta neprestano izložena suncu, a rijetko ih se sjetimo namazati. Jednako je važan i dekolte, odnosno gornji dio prsa, koji je kod nošenja majica s V-izrezom ili otvorenijih košulja izravno na udaru sunca.

Ruke su još jedno kritično područje. Njihova gornja strana konstantno je izložena UV zračenju, posebice tijekom vožnje, što dovodi do pojave sunčanih pjega i ubrzanog starenja kože. Ne zaboravite ni na usne, koje je najbolje štititi balzamom sa zaštitnim faktorom 30 ili više, kao ni na gornji dio stopala ako nosite otvorenu obuću.

SPF kreme za lice i tijelo: Postoji li razlika?

Mnogi ljudi imaju naviku koristiti jednu te istu kremu sa zaštitnim faktorom i za lice i za tijelo, no stručnjaci napominju da to nije najbolja ideja. Iako su aktivni sastojci koji pružaju UV zaštitu u obje vrste proizvoda isti, ključna razlika leži u ostatku formule.

Kreme za tijelo obično su gušće i masnije teksture kako bi bile otpornije na vodu i znoj. Takve formule na osjetljivoj koži lica mogu začepiti pore i uzrokovati akne. Također, često sadrže mirise koji mogu izazvati iritacije na koži lica. S druge strane, proizvodi namijenjeni licu formulirani su tako da budu lakši, nekomedogeni i više minimalistički, što znači da se ljepše upijaju, ne ostavljaju težak osjećaj na koži i bolja su podloga za šminku.

Osnovna pravila za svaki dan

Kako bi zaštita bila potpuna, važno je slijediti nekoliko jednostavnih, ali ključnih pravila. Kremu sa zaštitnim faktorom nanesite dvadesetak minuta prije izlaska iz kuće kako bi se sastojci stigli aktivirati. Zaštitu je nužno obnavljati svaka dva sata, a i češće ako se znojite, plivate ili brišete ručnikom.

Birajte proizvode širokog spektra koji štite i od UVA zraka (koje uzrokuju starenje) i UVB zraka (koje uzrokuju opekline). Za svakodnevnu upotrebu na licu dermatolozi preporučuju minimalni zaštitni faktor 30, dok je za tijelo te za dane intenzivnog izlaganja suncu (poput boravka na plaži) preporučljivo koristiti SPF 50 ili viši. Imajte na umu da SPF nije rezerviran samo za ljeto. UVA zrake prodiru kroz oblake i staklo tijekom cijele godine, pa je svakodnevno nanošenje kreme sa SPF-om najbolja prevencija protiv bora i hiperpigmentacije.