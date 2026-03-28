Zgodne Zagrepčanke otjerale vjetar sa špice, nije imao šanse

Zagrebačka špica ove je subote, 28. ožujka, pokazala svoje najprofinjenije lice — unatoč vjetru koji je neumorno plesao ulicama centra. Elegancija se nije povukla pred naletima hladnog zraka; naprotiv, činilo se da ih koristi kao savršen modni dodatak. Lepršavi baloneri, predimenzionirani sakoi i pažljivo odabrani modni detalji stvarali su prizore dostojne naslovnica. Sunčane naočale i svilene marame borile su se s vjetrom, ali i dalje ostajale nepogrešiv simbol zagrebačkog stila. Ova vjetrovita subota još jednom je potvrdila da stil ne ovisi o vremenskim uvjetima, već o osobnom izrazu. Zagrebačka špica ostaje mjesto gdje moda živi, diše i prilagođava se — uvijek s dozom nenametljive elegancije.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.