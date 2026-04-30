Bez graha nema Prvog maja: Donosimo 3 recepta za svačiji ukus

Međunarodni praznik rada u našim se krajevima tradicionalno obilježava druženjem na otvorenom, a miris koji se neizostavno širi parkovima i izletištima jest onaj kuhanog graha. Iako ne postoji službeno pravilo koje to nalaže, grah je s vremenom postao neprikosnoveni simbol ovog praznika. Razlozi su jednostavni i duboko ukorijenjeni u povijesti radničkog pokreta. Grah je oduvijek bio "težačka" hrana - zasitna, relativno pristupačna i bogata energijom potrebnom za duge i naporne radne dane.

Upravo su te karakteristike grah učinile idealnim obrokom za radničku klasu. Tradicija besplatne podjele graha tako simbolizira povezanost s radnicima, skromnost i zajedništvo. To je jelo koje se lako priprema u velikim količinama, savršeno za masovna okupljanja, a njegova podjela utjelovljuje duh solidarnosti i jednakosti. Bilo da se radi o klasičnom vojničkom grahu koji se krčka u velikim kotlovima ili modernijim varijantama, ovo jelo ostaje središnji dio prvomajske proslave. Donosimo tri provjerena recepta s kojima ne možete pogriješiti.

Klasik koji ne izlazi iz mode: Vojnički grah s kobasicom

Jedna od najvećih tajni dobrog graha jest da je najbolji kada se kuha u što većoj količini. Ovo je recept koji svojim bogatim okusom i mirisom vraća u prošlost, idealan za veća društva i obiteljska okupljanja.

Sastojci:

500 g suhog graha

300 g dimljene slanine ili suhog mesa

jedna veća glavica luka

dva do tri češnja češnjaka

dvije mrkve

jedan korijen peršina

dva lovorova lista

jedna žlica slatke mljevene paprike

sol i papar po ukusu

dvije žlice svinjske masti ili ulja

jedna žlica glatkog brašna

300 g dimljene kobasice

Postupak:

1. Grah namočite u hladnoj vodi i ostavite da stoji preko noći.

2. Sutradan ocijedite vodu, isperite grah i stavite ga kuhati u svježu, hladnu vodu. Kuhajte ga dok ne omekša, otprilike 45 minuta do sat vremena, ali ne do kraja.

3. Na masti ili ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte naribanu mrkvu, nasjeckani peršin i češnjak te kratko pirjajte.

4. Dodajte slaninu ili suho meso narezano na kockice i pirjajte još nekoliko minuta.

5. Napravite zapršku: na malo masnoće popržite brašno do zlatno smeđe boje, dodajte mljevenu papriku, kratko promiješajte i zalijte s malo hladne vode da dobijete gustu smjesu.

6. U lonac s polukuhanim grahom dodajte pirjano povrće s mesom, lovorov list, sol i papar.

7. Umiješajte pripremljenu zapršku i sve dobro promiješajte.

8. Dodajte kobasice narezane na kolutiće i kuhajte sve zajedno još 20-30 minuta, dok se svi okusi ne sjedine i [grah potpuno ne omekša. Po potrebi dolijevajte toplu vodu.

Balkanski specijalitet iz pećnice: Zapečeni grah

Tradicionalno makedonsko jelo, poznato kao gravče na tavče, popularno je diljem regije. Idealno je kao samostalan obrok uz salatu i svježi kruh ili kao bogat prilog mesnim jelima.

Sastojci:

500 g graha (tetovac je idealan)

100 g suhe dimljene slanine

400 g luka

dvije žlice pirea od rajčice

jedna žlica mljevene slatke paprike

jedna žlica brašna

sol i papar po ukusu

svježi peršin

dimljena domaća kobasica (po želji)

Postupak:

1. Grah operite i namočite preko noći u hladnoj vodi.

2. Sutradan ga ocijedite, nalijte svježu hladnu vodu i kuhajte dok ne omekša. Sačuvajte malo tekućine u kojoj se kuhao.

3. Na ulju popržite na kockice narezanu slaninu, dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte dok ne omekša.

4. Dodajte mljevenu crvenu papriku, pire od rajčice i brašno, dobro izmiješajte te dodajte kuhanom grahu.

5. Posolite, popaprite i na laganoj vatri kuhajte sve zajedno pet do deset minuta.

6. Smjesu prebacite u vatrostalnu ili glinenu posudu.

7. Po želji, u grah utisnite komade dimljene kobasice. Pospite nasjeckanim svježim peršinom.

8. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 250 °C oko 20 minuta, odnosno dok se na vrhu ne stvori hrskava korica.

Lagana i brza varijanta: Osvježavajuća salata od graha

Za one koji žele laganiji obrok ili traže savršen prilog jelima s roštilja, što je također čest odabir za prvomajsko druženje, ova salata je idealno rješenje. Brza je, jednostavna i puna svježih okusa.

Sastojci:

250 g kuhanog graha (može i iz konzerve)

jedna glavica crvenog luka

100 g cherry rajčica

jedan svježi krastavac

nekoliko listova zelene salate

svježi bosiljak

80 g feta sira

bučino ili maslinovo ulje

ocat (jabučni ili vinski)

sol i papar

Postupak:

1. Ako koristite grah iz konzerve, dobro ga ocijedite i isperite pod hladnom vodom.

2. Luk narežite na tanke ploške. Kako bi luk bio blažeg okusa, možete ga narezanog potopiti u hladnu vodu na 15-ak minuta i zatim ocijediti.

3. Cherry rajčice prepolovite, a krastavac narežite na tanke polumjesece. Zelenu salatu natrgajte na manje komade.

4. U velikoj zdjeli pomiješajte grah, luk, rajčice, krastavac i zelenu salatu.

5. U manjoj posudi napravite preljev: pomiješajte ulje, ocat, sol i papar.

6. Prelijte salatu pripremljenim preljevom i lagano promiješajte.

7. Na kraju dodajte natrgani feta sir i listiće svježeg bosiljka. Poslužite odmah.