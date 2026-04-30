Volani su opet in: Bajkovite haljine koje želimo nositi cijelo proljeće

Prozračne, romantične i pomalo sanjive, haljine s volanima su kao stvorene su za sve posebne prigode koje dolaze s toplijim danima – od vjenčanja i krizmi do rođendanskih proslava i večernjih druženja na otvorenom

Proljetna sezona donosi povratak ženstvenosti i romantike, a haljine s volanima ponovno su se našle u središtu brojnih modnih kolekcija. Prozračne, romantične i pomalo sanjive, ove haljine kao stvorene su za sve posebne prigode koje dolaze s toplijim danima – od vjenčanja i krizmi do rođendanskih proslava i večernjih druženja na otvorenom.

Ako ti se čini da su volani posvuda, ne varaš se. Ovaj razigrani detalj doživio je pravi povratak na modnim pistama za sezonu proljeće/ljeto 2026. Dizajnerske kuće poput Zimmermanna i Chloé već su poznate po svojoj romantičnoj estetici, a ove su sezone dodatno naglasile slojevite siluete i lepršave krojeve. S druge strane, Dior i Blumarine donose nešto razigranije modele – mini haljine s volanima, vintage uzorke i dozu suptilne nostalgije koja djeluje svježe i moderno.

Mango

Ono što ovu verziju romantičnog stila čini posebno privlačnom jest njegova suptilnost. Za razliku od nekadašnjeg boho izričaja koji je često bio prenaglašen, nova generacija romantičnih komada djeluje promišljenije. Dominiraju nježne nijanse poput puderasto ružičaste, krem i svijetlih zemljanih tonova, dok lagani materijali poput šifona i pamuka stvaraju dojam lakoće i elegancije. Volani su pažljivo raspoređeni, dajući silueti pokret bez pretjerivanja.

High street brendovi također ne zaostaju za dizajnerskim trendovima. Brendovi kao što su Mango, Reformation i Damson Madder donose modele u živim bojama, točkastim uzorcima i romantičnim krojevima, dok se kod brenda Bhoem mogu pronaći i zanimljivi paisley i cvjetni uzorci koji dodatno naglašavaju boemski duh.

Bez obzira tražiš li haljinu za posebnu prigodu ili jednostavno želiš unijeti malo romantike u svoje svakodnevne kombinacije, modeli s volanima ove su sezone nepogrešiv izbor.

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 79,99 €

Monsoon - 116 €

Monsoon - 180 €

Reformation - 355 €

Rixo - 665 €

Nobody's Child - 136 €

Nobody's Child - 136 €

Nobody's Child - 228 €

Zara - 49,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 69,95 €

Bhoem - 120 €

Bhoem - 126 €