Zgodne djevojke sa zagrebačke špice pokazale kako se nose najveći ljetni trendovi

Prošle subote dvije su djevojke prošetale središtem grada u hit kombinacijama koje će bez sumnje obilježiti nadolazeće ljeto u gradu. Minimalizam, kvalitetni basic komadi i nekoliko upečatljivih detalja ponovno su se pokazali kao formula koja uvijek privlači poglede

Subotnja špica još je jednom pokazala koliko Zagrepčanke vole modu koja izgleda neopterećeno, a opet ostavlja snažan dojam. Dvije djevojke modernim su ljetnim kombinacijama u kojima dominiraju svijetli traper, neutralni tonovi i efektni modni dodaci privukle su pažnju Dosadnog Fotografa koji je ovu fotografiju snimio ekskluzivno za Žena.hr. Pri tom, djelovale su gotovo koordinirano čak i u poziranju te načinu na koji su nosile svoje outfite.

Svijetli traper i oversized krojevi i dalje vladaju ulicama

Obje kombinacije oslanjaju se na jedan od najvećih trendova posljednjih sezona - opuštene krojeve i ležerne siluete. Wide-leg traperice visokog struka ponovno su u fokusu jer savršeno spajaju udobnost i trendovski izgled, a posebno dobro funkcioniraju uz glomazne tenisice i minimalističke asimetrične topove.

Tamnokosa djevojka odlučila se za odvažniji model s velikim prorezima na koljenima, nalik popularnim Bershka High-Waist Ripped Jeans modelima koji dominiraju street style scenom. Druga je odabrala klasične svijetle traperice ravnog, strukturiranog kroja koje elegantno padaju preko chunky tenisica u bež tonovima.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za

Torbe koje su postale glavni modni detalj

Najviše pažnje ipak su privukli modni dodaci, posebno torbe koje su podigle cijeli styling. Djevojka s lijeve strane nosila je strukturiranu torbu sa zmijskim uzorkom i zlatnim lancem koja podsjeća na popularne Guess modele poput Melinda ili Katey torbica. Upravo ovakvi modeli posljednjih mjeseci dominiraju ponudom brendova koji njeguju 'city chic' estetiku.

S druge strane, elegantna prošivena crossbody torbica u boji kože unijela je dozu minimalističkog luksuza u drugi outfit. Model podsjeća na Steve Madden Bendue ili Bjolene torbice koje spajaju praktičnost i sofisticirani dizajn.

Chunky tenisice ostaju omiljeni izbor za grad

Cijeli street style dojam dodatno su zaokružile glomazne tenisice u neutralnim tonovima koje već nekoliko sezona ne silaze s modne scene. Bež i zemljane nijanse posebno su popularne jer se lako kombiniraju s traperom, oversized sakoima i minimalističkim komadima, stvarajući moderan, ali nenametljiv izgled. Posebno je zanimljivo što su se obje djevojke odlučile za isti model popularnih New Balance tenisica, potvrdivši da je riječ o jednom od najpoželjnijih komada sezone.