Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije

Granice između poslovne i casual mode sve su tanje, a tenisice su postale neočekivani, ali savršeni saveznik modernog uredskog stila. Elegantni, minimalistički modeli u neutralnim bojama danas se nose uz sakoe, široke hlače i midi suknje, dokazujući da udobnost i sofisticiranost mogu ići zajedno

Tenisice su već odavno izašle iz okvira isključivo sportske i casual mode, a suvremeni pristup poslovnom odijevanju otvorio je vrata komadima koji spajaju udobnost i eleganciju. Kako se radna kultura u mnogim industrijama mijenja i postaje fleksibilnija, tako se mijenjaju i modna pravila. Strogi dress code polako ustupa mjesto opuštenijem, ali i dalje promišljenom stilu, u kojem tenisice više nisu rezervirane samo za vikend.

Klasični sakoi sve se češće zamjenjuju oversized modelima, hlače širokih nogavica postaju nova poslovna uniforma, a umjesto krutih košulja nosimo mekše pletivo i jednostavne topove. U takav moderni poslovni look savršeno se uklapaju elegantne i minimalističke tenisice koje djeluju čisto, uredno i sofisticirano. Riječ je o modelima koji nemaju izražene sportske detalje, već se oslanjaju na jednostavan dizajn i neutralne boje poput bijele, bež, sive ili crne.

Iako se još uvijek može činiti pomalo hrabro obući tenisice usred radnog tjedna, važno je naglasiti da se ne radi o klasičnim sportskim modelima. Ove tenisice su profinjene i dovoljno chic da se mogu nositi uz odijela, midi suknje ili elegantne hlače. Njihova prednost je što zadržavaju dojam urednosti, a istovremeno pružaju znatno veću udobnost tijekom cijelog dana, osobito ako puno hodaš ili si stalno u pokretu.

Prilikom odabira tenisica za posao ključ je u detaljima. Fokusiraj se na modele bez pretjeranih ukrasa, upadljivih boja i grubih potplata. Minimalistički dizajn, čiste linije i jednobojna površina čine ih dovoljno sličnima klasičnim loafericama ili balerinkama, ali s modernijim zaokretom. Takve tenisice lako se kombiniraju s ostatkom garderobe i pomažu u stvaranju skladnih, promišljenih outfita bez puno razmišljanja.

Tenisice su postale novi tihi saveznik poslovnog stila. One simboliziraju promjenu u načinu na koji gledamo na modu i radnu svakodnevicu – gdje udobnost i elegancija više nisu suprotnosti, već prirodni par. Uz pravi model, tenisice mogu izgledati jednako profesionalno kao i klasične cipele, a istovremeno ti omogućiti da se osjećaš ugodno i samouvjereno od jutra do večeri.

adidas originals Y-3 Tokyo - 280 €

New Balance 1906R (Arket) - 160 €

Asics GT-2160 - 130 €

COS - 99 €

COS - 99 €

COS - 99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 39,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €