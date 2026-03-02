403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
MODNI VODIČ

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije

Žena.hr
2. ožujka 2026.
Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Granice između poslovne i casual mode sve su tanje, a tenisice su postale neočekivani, ali savršeni saveznik modernog uredskog stila. Elegantni, minimalistički modeli u neutralnim bojama danas se nose uz sakoe, široke hlače i midi suknje, dokazujući da udobnost i sofisticiranost mogu ići zajedno

Tenisice su već odavno izašle iz okvira isključivo sportske i casual mode, a suvremeni pristup poslovnom odijevanju otvorio je vrata komadima koji spajaju udobnost i eleganciju. Kako se radna kultura u mnogim industrijama mijenja i postaje fleksibilnija, tako se mijenjaju i modna pravila. Strogi dress code polako ustupa mjesto opuštenijem, ali i dalje promišljenom stilu, u kojem tenisice više nisu rezervirane samo za vikend.

Klasični sakoi sve se češće zamjenjuju oversized modelima, hlače širokih nogavica postaju nova poslovna uniforma, a umjesto krutih košulja nosimo mekše pletivo i jednostavne topove. U takav moderni poslovni look savršeno se uklapaju elegantne i minimalističke tenisice koje djeluju čisto, uredno i sofisticirano. Riječ je o modelima koji nemaju izražene sportske detalje, već se oslanjaju na jednostavan dizajn i neutralne boje poput bijele, bež, sive ili crne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia Luckie (@mialuckie)

Iako se još uvijek može činiti pomalo hrabro obući tenisice usred radnog tjedna, važno je naglasiti da se ne radi o klasičnim sportskim modelima. Ove tenisice su profinjene i dovoljno chic da se mogu nositi uz odijela, midi suknje ili elegantne hlače. Njihova prednost je što zadržavaju dojam urednosti, a istovremeno pružaju znatno veću udobnost tijekom cijelog dana, osobito ako puno hodaš ili si stalno u pokretu.

Prilikom odabira tenisica za posao ključ je u detaljima. Fokusiraj se na modele bez pretjeranih ukrasa, upadljivih boja i grubih potplata. Minimalistički dizajn, čiste linije i jednobojna površina čine ih dovoljno sličnima klasičnim loafericama ili balerinkama, ali s modernijim zaokretom. Takve tenisice lako se kombiniraju s ostatkom garderobe i pomažu u stvaranju skladnih, promišljenih outfita bez puno razmišljanja.

Tenisice su postale novi tihi saveznik poslovnog stila. One simboliziraju promjenu u načinu na koji gledamo na modu i radnu svakodnevicu – gdje udobnost i elegancija više nisu suprotnosti, već prirodni par. Uz pravi model, tenisice mogu izgledati jednako profesionalno kao i klasične cipele, a istovremeno ti omogućiti da se osjećaš ugodno i samouvjereno od jutra do večeri.

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
adidas originals Y-3 Tokyo - 280 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
New Balance 1906R (Arket) - 160 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
Asics GT-2160 - 130 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
COS - 99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
COS - 99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
COS - 99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
H&M - 34,99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
H&M - 29,99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
H&M - 69,99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
H&M - 39,99 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
Zara - 39,95 €

Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije
Zara - 29,95 €
 

Pročitajte još o:
TenisicePoslovne KombinacijeKomadi Za PosaoModni Trendovi Za Proljeće
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI VODIČ
Zaboravi na klasične cipele: Ove tenisice su savršene za poslovne kombinacije