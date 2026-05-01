Zara ima jako cool blejzere za proljeće - izdvojili smo 10 favorita

Ove sezone blejzeri dolaze u zanimljivijim siluetama i s upečatljivim detaljima, a posebno se ističu Zara modeli. Izdvojili smo 10 favorita koji će začiniti svaki proljetni look

Blejzeri su već sezonama jedan od najsvestranijih komada u našim ormarima, a ovog proljeća dolaze u mnoštvo zanimljivih varijanti. U prijelaznom razdoblju kada vremenske prilike često variraju, upravo su blejzeri idealno rješenje - dovoljno lagani da zamijene jaknu, a istovremeno dovoljno chic da svakom outfitu daju dozu elegancije i promišljenosti.

Nekada strogo vezani uz poslovne kombinacije, danas se blejzeri nose u gotovo svim prilikama. Jednako dobro funkcioniraju uz klasične hlače i košulju, kao i uz traperice, slip haljine ili čak ležerne pamučne komade. Upravo ta prilagodljivost čini ih ključnim komadom proljetne garderobe.

Ove sezone trendovi su prilično raznoliki i upečatljivi. Iako oversized modeli i dalje imaju svoje mjesto, sve više pažnje privlače blejzeri naglašene, gotovo skulpturalne siluete. Inspiracija dolazi iz vojnih krojeva i takozvanih napoleon jakni, što se očituje u naglašenim ramenima, definiranom struku i upečatljivim detaljima. Asimetrično kopčanje, povišeni ovratnici i zanimljive teksture dodatno naglašavaju dojam modernosti i odvažnosti.

Zara i ove sezone ima kul modele, a u njihovoj raznolikoj ponudi svatko će pronaći svoje favorite. Njihovi blejzeri prate aktualne trendove, ali su izrazito nosivi i lako će se uklopiti u različite stilove. Od klasičnih neutralnih tonova do odvažnijih krojeva i detalja, njihovi blejzeri dokazuju da ovaj komad može biti sve samo ne dosadan. Upravo zato izdvojili smo deset upečatljivih modela koji će začiniti svaki proljetni look.

Riječ je o statement komadima koji mogu transformirati cijeli outfit, bez obzira na prigodu. Bilo da tražiš nešto za posao ili želiš podići svakodnevnu kombinaciju, pravi blejzer pokazat će se kao jedan od najisplativijih modnih izbora ovog proljeća.

Zara - 109 €

Zara - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 55,95 €