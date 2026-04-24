Proljetni favorit trendseterica: Zagrepčanke na špici već nose ovaj hit komad

Proljetno prijelazno razdoblje uvijek nas stavlja pred isti modni izazov - što odjenuti kad je ujutro hladno, a popodne prilično toplo? Ako je suditi po zagrebačkoj špici, odgovor je već jasan: sako je postao ključni komad koji uspješno zamjenjuje klasične jakne. Najbolje kombinacije sa blejzerima umjesto prijelaznih jakni pogledajte na fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.,

U šetnji centrom grada, Zagrepčanke su još jednom pokazale kako spojiti praktičnost i stil, a sako nositi na način koji izgleda promišljeno, ali nikad previše 'sređeno'.

Najviše pažnje privlače oversized sakoi - opušteni, pomalo muževni krojevi koji izgledaju kao da su posuđeni iz muškog ormara. Nose se ležerno, prebačeni preko ramena ili zakopčani uz traperice, mini suknje ili čak sportske komade i tenisice. Ovakvi modeli savršeno funkcioniraju kao lagana jakna, a istovremeno daju cijelom outfitu dozu nonšalantne elegancije. Neutralne nijanse poput sive, bež i crne dominiraju, ali ne nedostaje ni prugastih uzoraka koji uvijek izgledaju chic. S druge strane, sve češće viđamo i kratke, strukturirane sakoe koji naglašavaju struk i daju ženstveniju formu. Ovi modeli savršeno se kombiniraju s visokim strukom i crop topovima. Kratki sakoi često dolaze u modernijim varijantama - s naglašenim ramenima, zanimljivim gumbima ili u nešto hrabrijim bojama, što ih čini idealnim izborom za one koji žele malo istaknuti svoj stil - ali i struk. Najveća prednost ovog trenda je njegova svestranost. Na zagrebačkim ulicama sako se nosi uz baš sve - od klasičnih poslovnih kombinacija do potpuno ležernih outfita s tenisicama i trenirkama. Posebno su zanimljive kombinacije koje spajaju suprotne stilove: elegantan sako uz sportske komade ili pak oversized model uz ženstvene haljine. Upravo taj kontrast daje dojam lakoće i spontanosti koji definira stil Zagrepčanki.