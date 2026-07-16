Zendaya u zlatnim outfitima osvojila New York, rado bismo ih nosile na vjenčanja

Svaki njezin korak bio je pomno isplaniran, a odjevne kombinacije pričale su priču koja nadilazi puki trend, potvrđujući njezin status umjetnice koja modu koristi kao produžetak svog izričaja

Glumica i neupitna modna ikona Zendaya ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najbolje odjevenih žena današnjice. Njezin dolazak u New York povodom promotivne turneje za novi film "Odiseja" Christophera Nolana pretvorio se u pravi modni spektakl, a dva zlatna izdanja koja je nosila u jednom danu ostavila su bez daha i kritičare i obožavatelje. Svaki njezin korak bio je pomno isplaniran, a odjevne kombinacije pričale su priču koja nadilazi puki trend, potvrđujući njezin status umjetnice koja modu koristi kao produžetak svog izričaja.

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Dolazak na snimanje popularnog "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" bio je savršena prilika da Zendaya i njezin dugogodišnji stilist i kreativni partner Law Roach pokažu svu raskoš svog modnog umijeća. Umjesto jedne, pripremili su dvije spektakularne zlatne kombinacije, svaka s potpuno drugačijim karakterom, ali obje jednako upečatljive i dostojne božice Atene, lika kojeg tumači u filmskom epu.

Boginja u zlatu za televizijski nastup

Prilikom odlaska iz hotela prema studiju NBC-a, Zendaya je izgledala poput moderne grčke božice u pripijenoj zlatnoj haljini francuske modne kuće Jitrois. Kreacija, prepoznatljiva po silueti korzeta i maksi duljini s dubokim prorezom do bedra, savršeno je naglasila njezinu figuru. Zlatna boja, koja simbolizira božansko i besmrtno, bila je očit naklon njezinoj ulozi Atene, grčke božice mudrosti i rata.

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Cjelokupan dojam upotpunila je jednostavnim, ali efektnim detaljima: zlatnim salonkama špicastog vrha i usklađenim zlatnim satom. Kosa joj je padala u dugim, blagim valovima, zaokružujući izgled koji odiše snagom i elegancijom. Ovaj odabir nije bio slučajan; bio je to jasan primjer takozvanog "method dressinga", stilskog pristupa u kojem glumac svojim odijevanjem aludira na lik kojeg promovira, a koji je postao zaštitni znak tandema Zendaya-Roach.

Odvažni preokret u arhivskom komadu

Nakon završetka snimanja, Zendaya se pojavila u potpuno drugačijem, ali jednako impresivnom izdanju. Za odlazak iz studija odabrala je odvažni komplet iz arhive visoke mode: strukturirani zlatni sako i pripadajuću minicu iz kolekcije Zuhair Murad SS13 Couture.

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Ovaj potez demonstrirao je njezinu modnu svestranost i hrabrost. Dok je prva haljina bila fluidna i senzualna, ovaj je komplet bio oštar, moćan i glamurozan. Odabir arhivskog komada, starog više od desetljeća, još jednom je potvrdio kako Roach i Zendaya ne prate trendove, već ih stvaraju, dajući novi život zaboravljenim remek-djelima i slaveći povijest mode. Bila je to jasna poruka: Zendaya se može transformirati iz eterične božice u modernu ratnicu u tren oka, a moda je njezino najmoćnije oružje.

Promotivna turneja kao moderna odiseja stila

Ova dva zlatna izdanja samo su vrhunac besprijekorne modne kampanje koja prati premijeru filma "Odiseja". Svaka stanica promotivne turneje bila je prilika za novi modni podvig, pri čemu je svaki outfit bio pažljivo biran da ispriča dio veće priče.

Anđeoska pojava na njujorškoj premijeri

Samo dan ranije, na premijeri filma u New Yorku, Zendaya je ostavila sve prisutne bez teksta pojavivši se u nestvarnoj bijeloj haljini francuske modne kuće Matières Fécales. Kreacija je imala asimetrični dekolte bez naramenica i dramatična anđeoska krila koja su se vukla iza nje poput pernatog vlaka. Ova anđeoska haljina imala je posebnu priču, a Zendaya je otkrila da ju je Law Roach rezervirao za nju gotovo dvije godine prije same premijere, čim ju je vidio na modnoj pisti.

"Law je ovo stavio na čekanje davno. Prije otprilike dvije godine", izjavila je glumica, potvrđujući nevjerojatnu posvećenost i dugoročno planiranje koje stoji iza njezinih modnih trenutaka. Roach je znao da je božanska i teatralna estetika haljine savršena za epski film Christophera Nolana.

Europski glamur s potpisom visoke mode

Ništa manje impresivna nisu bila ni njezina europska izdanja. Na londonskoj premijeri nosila je haljinu modne kuće Schiaparelli koja je stigla doslovno ravno s piste Tjedna visoke mode u Parizu. Law Roach je privatnim zrakoplovom odletio u Pariz kako bi osobno preuzeo kreaciju, opisanu kao "blistava haljina" s oblikovanim korzetom od bijelog silikona s efektom glaziranog porculana.

Ranije istog tjedna, napuštajući hotel u New Yorku, viđena je u lepršavoj haljini boje kože s potpisom Pamele Rolland, opisanoj kao "grčka haljina od antiknog zlatnog plisiranog svilenog šifona".

Svaki od ovih izbora bio je dio veće slagalice, pažljivo konstruirane priče koja slavi i film i modu kao umjetničku formu. Zendaya, uz kreativno vodstvo Lawa Roacha, ne samo da promovira film u kojem glumi uz svog supruga Toma Hollanda, već i pomiče granice onoga što moda na crvenom tepihu može biti.

Ona nije samo glumica koja nosi lijepu odjeću; ona je kustosica, pripovjedačica i živa skulptura čije pojave ostaju upisane u anale modne povijesti. Njezina zlatna izdanja u New Yorku nisu bila samo dva outfita, već dva čina jedne spektakularne modne predstave.

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