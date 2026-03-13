Zendaya zasjala u vintage haljini koju su nosile Whitney Houston i Carrie Bradshaw

Zendaya je jučer nosila vintage haljinu Cachè s jednim ramenom i velikim cvijetom te dodala Cartier nakit. Znamo na što mislite... Haljina vam izgleda poznato, zar ne?

Ovo je sjajan tjedan za Zendayine fanove: zvijezda je nedavno prisustvovala Louis Vuitton reviji za jesen 2026. godine u Parizu (u bijeloj haljini, još važnije), a jučer je prošetala crvenim tepihom na 2026. Essence Black Women in Hollywood Awards.

Profimedia

Dok su mnogi iskoristili ova pojavljivanja Zendaye Za spekulacije jesu li ona i Tom Holland zapravo nedavno vjenčani, zvijezda je usmjerila svoju energiju u iznošenje ozbiljnih modnih izjava. Jučer poslijepodne, na primjer, nosila je vintage haljinu Cachè s jednim ramenom i velikim cvijetom te sve ukrasila Cartier nakitom. Znamo na što mislite... Haljina vam izgleda poznato, zar ne?

Profimedia

Njena bijela haljina sa zlatnim izvezenim cvijetom, zapravo, ikoničan dizajn koji je doživio nekoliko različitih života pod svjetlom reflektora. Konkretno, 2008. godine, Zendayinu Cachè haljinu nosila je Sarah Jessica Parker u uvodnoj sekvenci filma "Seks i grad". Sjećate se te scene: Kada Carrie Bradshaw šeta manhattanskim trotoarom tijekom uvodnih titlova, a gomila modnih entuzijasta obožava njezinu haljinu. Look, koji je osmislila kostimografkinja Patricia Field, postao je jedan od najupečatljivijih outfita iz filma. Međutim, ispostavilo se da to nije prvi put da je cvjetna haljina imala veliki trenutak sa slavnom osobom.

Njena Cachè haljina je zapravo replika originalne haljine Eugene Alexandera, i 1987. godine, Whitney Houston je nosila ovu haljinu. Malo je poznata činjenica da je haljina iz "Seks i grada" zapravo bila hommage, a Zendayina stilistica Law Roach je pametno odlučila da je ponovo oživi. Zendaya, naravno, nije strana u nošenju arhivskih modnih komada, pa je ovaj najnoviji uspjeh na crvenom tepihu jednostavno još jedan zapanjujući trenutak u njenoj kolekciji. Više od četiri desetljeća kasnije, to je tako dobra haljina da je izgledala fantastično na svakom istaknutom nositelj.