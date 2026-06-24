Počelo je ljetno sniženje u H&M-u: Izdvojili smo top komade do 15 eura

S dolaskom ljeta stigao je i jedan od najuzbudljivijih shopping perioda godine – sezona velikih sniženja. Među prvim high street brendovima s odličnim popustima istaknuo se H&M, a mi smo izdvojili komade koje se posebno isplati uloviti

Dolaskom lipnja i službenim početkom ljeta stižu i velike sezonske rasprodaje koje zaljubljenice u modu s nestrpljenjem iščekuju. Upravo sada je idealna prilika za potragu za najboljim komadima po sniženim cijenama, a među prvim high street brendovima koji je otvorio sezonu popusta našao se H&M.

Popusti u ponudi ovog popularnog švedskog modnog brenda već sada prelaze i 50 posto, što znači da je pravi trenutak za pametnu kupnju komada koje ćemo nositi tijekom ljeta, ali i onih koje bez problema možemo uklopiti u garderobu za nadolazeće prijelazno razdoblje i prve jesenske outfite.

Ponuda je, očekivano, iznimno bogata. U fokusu su lagane haljine koje su već godinama nezaobilazan ljetni klasik, oversized košulje koje odlično funkcioniraju i na plaži i u gradskim kombinacijama, kao i jednostavni topovi i basic komadi koji čine temelj svake capsule garderobe. Posebno se ističu i popularne slip suknje, široke lanene hlače te minimalistički setovi koji savršeno prate estetiku tihog luksuza koja i dalje dominira modnom scenom.

Osim komada za aktualne vruće dane, sniženja su odlična prilika i za uloviti poneki komad za jesen. U ponudi se već mogu pronaći elegantni blejzeri, klasične traperice ravnog kroja, fine pletene veste i neutralni komadi koji će se lako uklopiti u garderobu tijekom narednih mjeseci.

Ako već planirate sezonski shopping, sada je pravi trenutak za pregled aktualne ponude jer najbolji komadi, kao i uvijek tijekom rasprodaja, nestaju prvi. U nastavku donosimo naše favorite s aktualnog H&M sniženja do 15 eura koje vrijedi dodati u košaricu prije nego što se rasprodaju.

H&M - 8,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 14,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 8,99 €

H&M - 9,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 13,99 €

H&M - 6,99 €

H&M - 8,99 €

H&M -11,99 €

H&M - 12,99 €

H&M - 10,99 €