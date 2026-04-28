Zaboravite haljine: Ova proljetna odijela su elegantan izbor za svaku priliku

High street kolekcije donose raznolik izbor proljetnih odijela, od klasičnih modela do modernih verzija s pomakom i lepršavih lanenih varijanti koja djeluju svježe i elegantno. Izdvojili smo 10 favorita koji će se uklopiti u svaki stil

Kada dođe nova sezona uvijek poželimo malo osvježiti svoju garderobu, a odijela su uvijek jedan od najsvestranijih i najelegantnijih izbora. Bez obzira na to biraš li ih za posao, ležernije prilike ili proljetne svečanosti, dobro krojeno odijelo nepogrešiv je izbor. Proljetna odijela su ujedno i odlična alternativa haljinama jer djeluju profinjeno i chic pa i ne čudi što su već godinama nezaobilazan dio kolekcija, a ove sezone dolaze u posebno zanimljivim interpretacijama.

High street brendovi i ovog su proljeća ponudili zaista bogat izbor modela koji odgovaraju različitim stilovima i prilikama. Klasična odijela u neutralnim tonovima poput bež, bijele ili svijetlosive i dalje su siguran izbor za poslovne kombinacije, no sada dolaze u nešto opuštenijim krojevima koji pružaju veću udobnost i ležerniji dojam. S druge strane, modeli u pastelnim nijansama ili s diskretnim uzorcima unose dozu svježinu i razigranosti te su dobar izbor za dnevne evente ili proljetna druženja.

Tijekom toplijih dana nezaobilazna su i lanena odijela. Njihova prozračnost i lagana tekstura čine ih idealnim izborom kada želiš izgledati dotjerano, a pritom se osjećati ugodno. U kombinaciji s jednostavnim topom ili košuljom i sandalama ili mokasinkama, laneno odijelo lako prelazi iz poslovnog u ležerni outfit, što ga čini izuzetno praktičnim komadom.

Osim materijala i boja, pažnju privlače i krojevi. Oversized sakoi i široke hlače i dalje dominiraju, ali uz njih dolaze i ženstvenije varijante s naglašenim strukom koje lijepo ističu siluetu. Upravo ta raznolikost omogućuje ti da pronađeš model koji najbolje odgovara tvom stilu, bilo da preferiraš minimalističku eleganciju ili trendi, statement komade.

U nastavku smo izdvojili 12 proljetnih odijela koja su nas osvojila na prvi pogled – od bezvremenskih klasika do modernih modela s pomakom. Ova efektna odijela lako će se uklopiti u različite prilike i idealan su dodatak proljetnoj garderobi.

Mango, sako - 119,99 € i hlače - 69,99 €

Mango, sako - 69,99 € i hlače - 59,99 €

Mango, sako - 49,99 € i hlače - 39,99 €

Mango, sako - 99,99 € i hlače - 69,99 €

Massimo Dutti, sako - 199 € i bermude - 89,95 €

Massimo Dutti, sako - 169 € i hlače - 99,95 €

Massimo Dutti, prsluk - 89,95 € i hlače - 89,95 €

Zara, sako - 59,95 € i hlače - 39,95 €

Zara, sako - 39,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, sako - 79,95 € i hlače - 39,95 €

Zara, sako - 55,95 € i hlače - 29,95 €