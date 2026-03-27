U Zaru su već stigla lanena odijela - imamo nekoliko favorita

Kako se bliže topliji dani lagano se okrećemo prozračnijim materijalima, a lan se pritom ponovno nameće kao jedan od ključnih izbora. Iako smo tek zakoračili u proljeće, u kolekcije brojnih brendova već su počeli pristizati komadi izrađeni od ovog prirodnog vlakna, koji najavljuju nadolazeću sezonu. Posebnu pažnju ove godine privlači Zara, čija ponuda lanenih komada donosi savršen spoj elegancije i svakodnevne nosivosti.

U fokusu su lanena odijela – bezvremenski klasik koji svake sezone iznova pronalazi svoje mjesto u našoj garderobi. Njihova najveća prednost leži u svestranosti: dovoljno su profinjena za formalnije prilike, ali istovremeno i opuštena, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne kombinacije. Upravo ta ravnoteža između elegancije i ležernosti čini lanena odijela komadom na koji se uvijek možeš osloniti, bilo da ih nosiš u poslovnom okruženju ili tijekom vikend druženja.

Ove sezone Zara donosi nekoliko posebno privlačnih modela koji prate aktualne trendove, ali zadržavaju dozu klasične estetike. Paleta boja kreće se od neutralnih, zemljanih tonova poput bež, boje pijeska i maslinaste, do nježnih pastelnih nijansi koje unose svježinu u proljetne kombinacije. Krojevi su promišljeni i moderni – od lagano oversized silueta do ženstvenijih, strukiranih varijanti koje naglašavaju figuru.

Lanena odijela lako se stiliziraju i otvaraju prostor za kreativnost. Možeš ih nositi uz jednostavne topove, košulje ili čak basic majice, dok će sandale, mokasine ili tenisice dodatno definirati ukupni dojam. Upravo ta prilagodljivost čini ih jednim od najpoželjnijih komada sezone.

U nastavku izdvajamo naše favorite iz aktualne ponude koji će bez sumnje obilježiti proljetne i ljetne outfite.

Zara, sako - 59,95 € i hlače - 39,95 €

Zara, sako - 39,95 € i hlače - 29,95 €

Zara, sako - 59,95 € i hlače - 39,95 €

Zara, sako - 59,95 € i hlače - 39,95 €

Zara, sako - 55,95 € i hlače - 35,95 €

Zara, sako - 69,95 € i hlače - 59,95 €