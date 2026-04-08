Moćni i ženstveni: Najbolja odijela i suknja-kompleti sa zagrebačke špice

Zagrebačka špica posljednjih je tjedana ponovno pokazala kako se moćna elegancija i ženstvenost mogu spojiti u savršen street style. U fokusu su bile dame koje su odabrale odijela i suknja-komplete, a trend je jasan - široke, ležerne hlače ili pak kratke suknje u kompletu s blejzerom.

Neutralne nijanse poput smeđe, crne i bijele i dalje dominiraju, no sve više se prelazi na proljetne i ljetne tonove poput žute, ružičaste i nježno pastelnih kombinacija, što daje kombinacijama svježinu i lepršavost. Ovaj miks klasičnog i modernog omogućava da outfit bude istovremeno sofisticiran, a ležeran, spreman za urbane šetnje ili kavu s prijateljicama.

Dodaci su ključni - torbice u kontrastnim bojama, statement nakit i pažljivo odabrana obuća podižu svaki look i ističu osobnost nositeljica. Balans između ženstvenosti i snage očituje se u svakom detalju, dok šire linije hlača i kratke suknje omogućuju udobnost i pokretljivost, zadržavajući elegantan dojam. Fotografije ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf, a u galeriji se mogu vidjeti najbolje kombinacije odijela i suknja-kompleta koje su posljednjih tjedana zasjale na zagrebačkoj špici.