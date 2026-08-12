Željko Joksimović stiže na Krk i donosi večer bezvremenskih hitova pod zvjezdanim nebom

Nastup Željka Joksimovića još je jedan u nizu koncerata kojima Diamond Club powered by Mint potvrđuje status jednog od najvažnijih ljetnih glazbenih odredišta na hrvatskoj obali

Nakon niza spektakularnih koncerata koji su obilježili ovogodišnje ljeto na Krku, Diamond Club powered by Mint nastavlja sezonu gostovanjem jednog od najcjenjenijih regionalnih kantautora i izvođača. U petak, 14. kolovoza, na impresivnu open-air pozornicu Diamonda stiže Željko Joksimović, glazbenik čije su pjesme već više od dva desetljeća dio najljepših ljubavnih priča, proslava i uspomena brojnih generacija, a čiji koncerti iznova potvrđuju zašto uživa posebno mjesto među publikom diljem regije.

Željko Joksimović tijekom bogate karijere izgradio je prepoznatljiv glazbeni opus koji spaja vrhunsku interpretaciju, snažne emocije i bezvremenske melodije. Njegove pjesme poput „Lane moje“, „Leđa o leđa“, „Ljubavi“, „Milimetar“ i brojnih drugih odavno su prerasle okvire hitova te postale nezaobilazan dio regionalne glazbene scene, dok njegove izvedbe uživo ostavljaju snažan dojam zahvaljujući iznimnoj muzikalnosti, vrhunskoj produkciji i iskrenoj povezanosti s publikom.

Koncert u Diamondu publici donosi priliku da najveće hitove jednog od najcjenjenijih glazbenika regionalne scene doživi u jedinstvenom ambijentu pod otvorenim nebom. Spoj impresivne produkcije, atraktivne open-air pozornice i Joksimovićeve glazbe obećava večer ispunjenu emocijama, vrhunskim izvedbama i koncertnim trenucima koji će se dugo pamtiti.

Nastup Željka Joksimovića još je jedan u nizu koncerata kojima Diamond Club powered by Mint potvrđuje status jednog od najvažnijih ljetnih glazbenih odredišta na hrvatskoj obali. Upravo spoj različitih glazbenih žanrova, pažljivo odabranih izvođača i produkcije na najvišoj razini čini Diamond nezaobilaznom destinacijom za sve ljubitelje vrhunskih koncertnih doživljaja.

Diamond Club powered by Mint otvoren je do kraja kolovoza te i u nastavku sezone donosi nastupe brojnih popularnih regionalnih izvođača, pretvarajući svaku večer u jedinstven spoj vrhunske glazbe, impresivne produkcije i nezaboravne ljetne atmosfere. Više informacija o gostovanjima pratite na web stranici te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.