Poznate dame obožavaju japanke na petu: Provjerile smo ponudu u high street trgovinama

Trendovi inspirirani 90-ima ne prestaju dominirati modnom scenom, a ovog ljeta u fokus su ponovno stigle japanke na petu. Minimalističke, elegantne i vrlo nosive, postale su omiljen izbor brojnih trendseterica, od Hailey Bieber do Kendall Jenner

Japanke na petu ponovno su osvojile modnu scenu i čini se da će upravo ovaj model obuće biti jedan od najvećih hitova ljeta. Trendovi inspirirani estetikom 90-ih već sezonama dominiraju modnim pistama i street style kombinacijama, a sada su se u velikom stilu vratile i minimalističke japanke s potpeticom koje spajaju eleganciju i ležernost.

Od luksuznih modnih kuća do high street ponude, ovaj model obuće viđamo posvuda, a trendseterice poput Hailey Bieber i Kendall Jenner već su ih pretvorile u nezaobilazan dio svojih svakodnevnih outfita.

Japanke na petu vraćaju estetiku 90-ih

Minimalističke siluete, tanke naramenice i jednostavan dizajn obilježili su modu 90-ih, a upravo taj pomalo nenametljiv, ali chic izgled danas ponovno dominira trendovima. Japanke na petu savršeno utjelovljuju taj stil – djeluju elegantno, ali istovremeno opušteno i vrlo nosivo.

Ovaj trend već su prethodnih sezona predstavili brendovi kao što su Toteme, Khaite i The Row, čiji su modeli brzo postali jedni od najpoželjnijih modnih komada među fashionisticama. Posebno su se istaknule Toteme japanke koje je često nosila Hailey Bieber, čime su dodatno popularizirane na društvenim mrežama i street style sceni.

Elegantne, ali puno nosivije od klasičnih potpetica

Jedan od razloga zašto su japanke na petu postale toliko popularne jest njihova svestranost. Djeluju sofisticiranije od ravnih sandala, ali su ipak puno jednostavnije i udobnije za nošenje od klasičnih visokih potpetica. Dolaze u raznim verzijama – od modela s malom kitten petom do nešto viših i upečatljivijih silueta. Upravo zato lako se uklapaju u različite stilove i prilike, bilo da ih nosite uz široke traperice, lanene hlače, slip haljine ili duge suknje.

Nakon što su ih predstavili luksuzni modni brendovi, japanke na petu preplavile su i high street ponudu. Modeli inspirirani minimalističkom estetikom sada se mogu pronaći u brojnim trgovinama, od Zare do Manga. Najpopularnije su neutralne nijanse poput crne, smeđe, bež i bijele, no sve češće viđamo i modele u metalik tonovima ili s detaljima poput zmijskog i leopard uzorka.

Trend koji će obilježiti ljeto

Japanke na petu savršen su spoj minimalizma, ženstvenosti i nostalgične estetike 90-ih, zbog čega ne čudi da ih modne insajderice već proglašavaju obućom ljeta. Bez obzira birate li elegantnije ili ležerne kombinacije, ovaj model vrlo lako podiže svaki outfit i daje mu onaj effortless chic dojam.

U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne high street ponude.

Bershka - 25,99 €

Mango - 120 €

Mango - 45,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €