Jednom supermodel, uvijek supermodel: Cindy Crawford i sa 60 pokorila modnu pistu

Cindyn nastup u Cannesu pokazao je kako prava modna ikona ne gubi moć s godinama

Cindy Crawford ukrala je svu pažnju na glamuroznoj modnoj reviji Gucci Cruise 2027 u New Yorku, gdje je pistom prošetala u spektakularnoj crnoj couture kreaciji prekrivenoj perjem. Legendarni supermodel pokazao je kako i danas, desetljećima nakon vrhunca ere supermodela, i dalje dominira modnom scenom jednakom lakoćom kao i nekad.

Na reviji se pojavila u dramatičnoj crnoj haljini koja je izgledala gotovo poput modne skulpture. Raskošna kreacija bila je potpuno prekrivena dugim crnim perjem koje se kretalo pri svakom njezinu koraku. Gornji dio haljine imao je prozirne detalje i lagano naglašena ramena, dok se donji dio širio u voluminoznu siluetu s dugim šlepom koji je dodatno pojačavao teatralni dojam cijelog looka.

Haljina je savršeno spojila visoku modu i staroholivudski glamur, a upravo su takve kreacije oduvijek najbolje pristajale Cindy Crawford. Njezina prepoznatljiva pojava — snažan hod, samopouzdanje i klasična ljepota — učinili su da cijela revija na trenutak podsjeti na zlatnu eru devedesetih, kada su supermodeli bili veće zvijezde od glumaca i glazbenika.

Cindy Crawford obilježila je modnu industriju kao jedna od najpoznatijih supermodela svih vremena. Tijekom osamdesetih i devedesetih bila je zaštitno lice najvećih modnih kuća, krasila stotine naslovnica Voguea i postala simbol glamura jedne cijele modne ere. Uz Naomi Campbell, Lindu Evangelistu i Claudiju Schiffer definirala je pojam supermodela i zauvijek promijenila modnu industriju.

Dok mnoge zvijezde dolaze i odlaze, Cindy Crawford i dalje ostaje sinonim za eleganciju, luksuz i bezvremenski glamur koji na modnoj pisti izgleda jednako impresivno danas kao i prije trideset godina.