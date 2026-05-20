Vrijeme je da sredite ormar za ljeto: Ovi trikovi će vam olakšati zadatak

Dolazak toplijih dana često u nama budi želju za promjenama i osvježenje, i to ne samo u svakodnevici, nego i u vlastitom ormaru. Teški kaputi i vuneni džemperi polako odlaze u drugi plan, a zamjenjuju ih lagani materijali i lepršavi krojevi. Sezonska izmjena garderobe ne mora biti samo obveza; može biti i odlična prilika da osvježite svoj stil, riješite se viška odjeće i napravite si prostor u kojem će vam odijevanje svaki dan postati jednostavnije i ugodnije.

Sezonska izmjena garderobe

Najjednostavnije je krenuti tako da potpuno ispraznite ormar. Možda zvuči kao puno posla, ali upravo ćete tako dobiti jasan pregled svega što imate i napokon uspostaviti pravi red. Kada vam je sva odjeća na jednom mjestu, lakše je odlučiti što zadržati, a čega se riješiti. Možete si pomoći jednostavnim sustavom i odjeću slagati u tri 'hrpice': zadržati, donirati ili prodati te “možda”. Pokušajte biti iskreni prema sebi i zadržati samo ono što vam stvarno dobro stoji i što zaista nosite. Sve što je u dobrom stanju, ali skuplja prašinu, bolje je proslijediti dalje. “Možda” komade pokušajte svesti na minimum i ostavite ih po strani uz rok za konačnu odluku. Dobra smjernica je pravilo da se rješavate svega što niste nosili više od godinu dana.

Kako složiti ormar za ljeto?

Kad ste odlučili što ostaje, slijedi organizacija. Odjeću posložite po kategorijama – majice, hlače, haljine i suknje – a unutar njih i po bojama. Osim što izgleda uredno i pregledno, ovakav raspored uvelike olakšava kombiniranje. Komade koje najčešće nosite držite na dohvat ruke, u razini očiju, kako biste si ubrzali jutarnje spremanje.

Savjeti za pravilnu pohranu zimske odjeće

Kako bi vas zimska odjeća sljedeće sezone dočekala u dobrom stanju, važno ju je pravilno spremiti. Prvi korak je čišćenje - nemojte spremati ništa što nije oprano ili kemijski očišćeno. Ostaci parfema, znoja ili sitne mrlje s vremenom mogu oštetiti tkaninu ili privući moljce. Također, prije spremanja provjerite da je sve potpuno suho.

Za pohranu birajte suho, tamno i hladnije mjesto, poput gornjih polica ormara ili prostora ispod kreveta. Kapute i jakne objesite na čvrste vješalice kako bi zadržali oblik, dok je pleteninu bolje složiti kako se ne bi razvukla. Koristite platnene vreće ili kutije s poklopcima, a za dodatnu zaštitu ubacite vrećice lavande ili cedrovinu. I mala stvar poput označavanja kutija kasnije može puno značiti kada ponovno tražite određene komade.

Vakuumske vrećice za odjeću

Vakuumske vrećice mogu vam uštedjeti puno prostora, osobito kada spremate glomazne stvari poput zimskih jakni ili popluna. Štite odjeću od prašine i vlage, a volumen mogu značajno smanjiti. Ipak, s njima treba biti oprezan. Osjetljivi materijali poput vune, kašmira ili svile ne podnose dobro kompresiju jer se vlakna mogu oštetiti. S druge strane, pamuk i traper bez problema podnose ovakav način spremanja. Također, nije idealno držati odjeću u vakuumu predugo bez povremenog prozračivanja.

Ljetna capsule garderoba - manje je više

Capsule garderoba temelji se na ideji da imate manji broj kvalitetnih komada koji se međusobno lako kombiniraju. Za ljeto se isplati birati neutralne boje poput bijele, bež, sive ili tamnoplave, uz nekoliko naglašenijih nijansi za malo živosti. Fokus stavite na ključne komade: nekoliko pamučnih majica, lanenu košulju, traper kratke hlače, laganu suknju i jednu svestranu haljinu. Traper jakna dobro će doći za svježije večeri, a uz sandale, tenisice i praktičnu torbu imat ćete kombinacije za gotovo svaku priliku.