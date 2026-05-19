Traper suknja kao vječni klasik: Evo kakve modele nosimo ove sezone

Praktične, cool i jednostavne za kombiniranje, traper suknje već godinama imaju posebno mjesto u casual garderobi, a ove sezone posebno dominiraju midi i maxi modeli

Postoje komadi kojima se vraćamo iz sezone u sezonu, a traper suknja definitivno je jedan od njih. Bez obzira na trendove koji dolaze i prolaze, ona svakog proljeća ponovno pronađe svoje mjesto u garderobama fashionistica jer je praktična, svestrana i nevjerojatno jednostavna za stiliziranje. Ove sezone posebno su popularni midi i maxi modeli koji donose spoj ležernosti i trendi estetike, a odlično funkcioniraju u gotovo svakoj dnevnoj kombinaciji.

Traper suknje već dugo nisu rezervirane samo za casual outfite. Danas ih viđamo u minimalističkim, boho, utility pa čak i elegantnijim izdanjima, a upravo je ta prilagodljivost razlog njihove popularnosti. Midi modeli ravnog kroja idealni su za svakodnevne gradske kombinacije, dok maxi verzije s prorezima daju dozu opuštene cool estetike koju ove sezone obožavamo.

Osim što izgledaju stylish, traper suknje odličan su izbor za proljetne dane kada želimo nešto udobno, a opet dovoljno sređeno. Sjajno se slažu s običnim bijelim T-shirtom, oversized košuljama i laganim pletivom, dok će uz balerinke, tenisice ili sandale izgledati potpuno drugačije. Za malo više trendi izdanje možete ih kombinirati s kratkom utility jaknom ili oversized blejzerom, dok će boho bluze i remeni od brušene kože stvoriti opušten, pomalo retro vibe.

Veliki hit ove sezone su i modeli u tamnijem denimu, kao i isprane plave nijanse koje podsjećaju na estetiku devedesetih. Popularni su prednji prorezi, sirovi rubovi i voluminozniji krojevi koji daju dodatnu dinamiku svakom outfitu. Upravo zato traper suknja djeluje kao jedan od onih komada koji bez puno truda uvijek izgledaju dobro.

Ako ste u potrazi za modelom koji ćete nositi cijelog proljeća i ljeta, traper suknja nameće se kao jedan od najboljih izbora. U nastavku donosimo favorite iz aktualnih high street kolekcija koji su nam odmah zapeli za oko.

H&M - 49,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 44,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 39,99 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €