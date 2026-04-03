Trend koji obožavamo: Bluze s vezom savršene za traperice i suknje

Ovog proljeća u fokusu su bluze i košulje s vezom koje unose romantičan, pomalo boho ugođaj u svakodnevne kombinacije. Nosive, svestrane i vizualno zanimljive, lako se uklapaju uz traperice, suknje ili bermude te u trenu podižu cijeli outfit

Ovog proljeća modna scena vraća se romantičnim i razigranim detaljima, a među najpoželjnijim komadima istaknule su se bluze i košulje s vezom. Ovi modeli donose suptilnu dozu boho estetike, ali i osjećaj bezvremenske elegancije, zbog čega su postali nezaobilazan dio svakodnevnih kombinacija. Upravo zahvaljujući vezu, koji može biti nježan i diskretan ili bogat i upečatljiv, čak i najjednostavniji outfit dobiva novu dimenziju.

Bluze i košulje s vezom savršen su izbor kada želiš postići onaj efekt opušetnog i chic looka bez previše razmišljanja. Lako se kombiniraju s klasičnim trapericama, lepršavim suknjama ili sve popularnijim bermudama, što ih čini idealnim rješenjem za opuštene dnevne kombinacije. Njihova svestranost dolazi do izražaja i kroz različite krojeve – od ležernih, prozračnih modela inspiriranih boho stilom do strukturiranijih varijanti koje možeš nositi i u nešto formalnijim prilikama.

Ono što ove komade čini posebnima svakako su detalji. Cvjetni motivi, čipka i bogati ornamentalni vez unose dinamiku i razbijaju monotoniju jednobojnih outfita, ali bez dojma pretjeranosti. Upravo ta ravnoteža između upečatljivosti i nosivosti čini ih savršenim proljetnim favoritom. Osim toga, lagani materijali i prozračne siluete dodatno naglašavaju njihovu praktičnost tijekom toplijih dana.

U high street ponudi mogu se pronaći modeli koji izgledaju sofisticirano i kvalitetno, a pritom su pristupačni. Upravo zato izdvajamo 15 favorita koji će se savršeno uklopiti u tvoju proljetnu garderobu.

Ako tražiš komad koji će podići tvoje svakodnevne kombinacije, a istovremeno zadržati dozu ležernosti i ženstvenosti, bluza ili košulja s vezom pravi je izbor. Ovaj trend spaja udobnost, stil i karakter na način koji savršeno odgovara proljetnom raspoloženju – lagano, razigrano i uvijek chic.

H&M - 39,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 49,99 €

Nobody's child - 80 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €