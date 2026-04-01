Zara ima najpoželjnije duge suknje za proljeće - izdvajamo favorite

Ovog proljeća fokus se s hlača ponovno vraća na ženstvene siluete, a duge suknje postaju jedan od ključnih komada sezone. Zara u novoj kolekciji donosi modele inspirirane estetikom luksuznih modnih kuća, ali prilagođene svakodnevnom nošenju

Duge suknje ove sezone doživljavaju veliki povratak na modnu scenu, a među high street brendovima posebno se ističe Zara sa svojom proljetnom ponudom koja spaja aktualne trendove i nosivost u svakodnevnim kombinacijama. Nakon razdoblja u kojem su hlače dominirale garderobom, suknje se vraćaju kao jedan od najpoželjnijih komada – ženstvene, svestrane i iznimno efektne.

Inspiraciju za svoje modele Zara pronalazi na modnim pistama velikih dizajnerskih kuća kao što su Miu Miu, Prada i Calvin Klein, ali ih reinterpretira na način koji je prilagođen svakodnevnom životu. Upravo ta kombinacija trendovskog dizajna i pristupačne elegancije čini ove suknje idealnim izborom za različite prigode – od opuštenih šetnji gradom do nešto formalnijih događanja poput nadolazećih okupljanja uoči uskršnjih blagdana.

U fokusu su dugi modeli koji prate liniju tijela ili lagano padaju, stvarajući profinjenu siluetu. Posebno se ističu suknje s uzorcima, suptilnim vezom i romantičnim volanima, ali i krojevi koji naglašavaju figuru i unose dozu sofisticiranosti u svaki outfit. Neutralne nijanse izmjenjuju se s pastelnim tonovima i razigranim motivima, čime se dodatno naglašava proljetni karakter kolekcije.

Kada je riječ o stiliziranju, duge suknje lako se prilagođavaju različitim stilovima. Za ležeran dnevni look možeš ih kombinirati s jednostavnom pamučnom majicom i ravnim sandalama ili tenisicama. Za elegantniji dojam, primjerice za Uskrs, dovoljno je dodati košulju, lagani sako i cipele s potpeticom. Upravo u toj svestranosti leži njihova najveća prednost – uz nekoliko promjena detalja, ista suknja može funkcionirati u potpuno različitim prilikama.

Sve u svemu, Zarine duge suknje savršen su primjer kako trendovi s modnih pista mogu zaživjeti u svakodnevnim kombinacijama. U nastavku izdvajamo neke od naših favorita koji će obilježiti toplije dane i lako pronaći mjesto u proljetnoj garderobi.

