Sve što vaša kosa treba tijekom ljeta: Njega, zaštita i hidratacija

Uz nekoliko jednostavnih navika i dobru rutinu njege kose ljeti, moguće je sačuvati zdravlje, sjaj i mekoću kose tijekom cijele sezone

Ljeto donosi duže dane, godišnje odmore i puno vremena na otvorenom, no dok uživamo u suncu i moru, naša kosa često prolazi kroz pravi mali stres. UV zrake, morska sol i klor iz bazena mogu isušiti vlasi, pojačati lomljenje i ubrzati blijeđenje boje. Baš kao što štitimo kožu kremom sa zaštitnim faktorom, i kosi je potrebna prilagođena i ciljana njega kako bi ostala zdrava, hidratizirana i sjajna. Dobra vijest je da uz nekoliko jednostavnih navika možete bezbrižno uživati u ljetu bez velikih posljedica za kosu.

Kako sunce zapravo utječe na kosu?

Iako mnogi misle da kosa prirodno štiti vlasište, ta zaštita zapravo nije dovoljna, posebno ako imate tanju ili rjeđu kosu. Sunčeve UV zrake djeluju direktno na strukturu vlasi i mogu uzrokovati niz problema. UVB zrake oštećuju vanjski sloj kose, odnosno kutikulu, zbog čega kosa gubi vlagu i proteine. Rezultat su suhi vrhovi, lomljivost i onaj neugodan “slamnati” osjećaj pod prstima.

S druge strane, UVA zrake prodiru dublje u vlas i utječu na melanin, prirodni pigment zaslužan za boju kose. Zato tijekom ljeta kosa često posvijetli ili poprimi neželjene tople tonove, osobito ako je obojena. Sunce također slabi keratin, glavni protein od kojeg je kosa građena, pa ona s vremenom postaje grublja, teže se raščešljava i gubi prirodni sjaj. Posebno su osjetljive svjetlija, kovrčava i kemijski tretirana kosa jer im je struktura već prirodno nešto osjetljivija.

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UV zaštita za kosu

Kada je riječ o ljetnoj njezi kose, prevencija je pola posla. Najjednostavnija i najbolja zaštita od sunca je fizička barijera. Šeširi širokog oboda, marame ili lagani turbani ne izgledaju samo chic, nego stvarno pomažu u zaštiti kose i vlasišta od isušivanja i opeklina.

Pomaže i odabir praktičnih frizura. Pletenice, niske punđe ili visoki repovi smanjuju izloženost kose suncu, ali i sprječavaju petljanje na vjetru. Osim toga, kosa će vam puno urednije izgledati tijekom cijelog dana.

Ako želite dodatnu zaštitu, odličan izbor su sprejevi, ulja i regeneratori s UV zaštitom. Oni stvaraju lagani zaštitni sloj na vlasima i pomažu u očuvanju vlage. Dobro ih je nanijeti prije svakog duljeg boravka na suncu. Nemojte zaboraviti ni vlasište – danas postoje praktični SPF sprejevi koji štite tjeme bez mašćenja kose.

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Njega kose nakon mora i bazena

Morska sol i klor među glavnim su razlozima zašto kosa ljeti postaje suha i beživotna. Sol dodatno izvlači vlagu iz vlasi, dok klor uklanja prirodna ulja i kod svjetlije kose ponekad može ostaviti zelenkasti ton.

Jedan jednostavan trik može pomoći više nego što mislite – prije kupanja kosu namočite običnom vodom i nanesite malo regeneratora koji se ne ispire ili nekoliko kapi ulja. Tako će vlas upiti manje soli i klora.

Nakon mora ili bazena kosu je najbolje što prije isprati slatkom vodom. Ako na plaži postoje tuševi, svakako ih iskoristite. Kod pranja birajte blage i hidratantne šampone, po mogućnosti bez sulfata, kako biste izbjegli dodatno isušivanje.

Tijekom ljeta pokušajte smanjiti korištenje figara, pegle i sušila za kosu. Kad god možete, pustite kosu da se osuši prirodno. Mokru kosu uvijek raščešljavajte nježno, češljem sa širokim zupcima, krenuvši od vrhova prema korijenu kako biste spriječili pucanje vlasi.

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Najbolje maske za njegu kose ljeti

Ljeti je kosi potrebna dodatna doza hidratacije, pa je dobra maska za kosu gotovo obavezna. Jednom tjedno odvojite malo vremena za dubinsku njegu i birajte proizvode bogate sastojcima poput shea maslaca, arganovog ili kokosovog ulja, pantenola i hijaluronske kiseline. Masku ostavite da djeluje barem petnaestak minuta, a za još bolji efekt kosu možete omotati toplim ručnikom. Toplina pomaže da se hranjivi sastojci bolje upiju u vlas.

Garnier Fructis Banana Hair Food maska za kosu (cijena: oko 8 €)

L'Oreal Professionnel Absolut Repair maska za kosu (cijena: oko 30 €)

OGX Coconut Miracle Oil maska za kosu (cijena: oko 12 €)

Ne zaboravite da hidratacija dolazi i iznutra. Dovoljan unos vode tijekom ljeta važan je i za zdravlje kose, a prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i mineralima može pomoći da kosa ostane sjajna i elastična. U prehranu uključite orahe, chia sjemenke, lisnato povrće, mrkvu i bobičasto voće. Uz adekvatnu njegu i zdravu prehranu, kosa može ostati mekana, sjajna i zdrava tijekom cijelog ljeta, bez obzira na sunce, more i visoke temperature.