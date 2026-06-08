Petra Meštrić za Žena.hr: Što se zapravo dogodi kada nas ubode komarac i kako se liječiti

Ljeto je mnogima omiljeno godišnje doba. Razlozi su vrlo jasni, dani su duži, više vremena provodimo na otvorenom, odlazimo na more... Međutim uz sve te lijepe trenutke dolazi i onaj mali, jako dosadan problem, a to su komarci.

Gotovo svaka osoba ima iskustvo s crvenim, natečenim i svrbljivim ubodima. Nekima će oni predstavljati samo kratkotrajnu neugodnost, dok će drugi razviti jaku lokalnu reakciju. Ta jaka lokalna reakcija može biti čvor od nekoliko centimetara koji svrbi toliko jako da ometa svakodnevne aktivnosti i san.

Zašto ubod komarca svrbi?

Iza uboda komarca nalazi se složena reakcija imunološkog sustava. Ljudi vjeruju da komarac "popije malo krvi i odleti". No u stvarnosti to nije tako.

Jeste li znali da samo ženke komarca ubadaju ljude? Muški se komarci hrane nektarom. Ženkama je krv potrebna za razvoj jajašca. One imaju specijaliziran usni aparat kojim probijaju kožu i dolaze do krvi. Tijekom sisanja komarac u kožu ubrizgava svoju slinu. Zbog njegove sline nastaje ta reakcija svrbeža. Naš imunološki sustav prepoznaje proteine iz slike kao strane tvari i pokreće imunološki odgovor kojim se brani. Otpuštaju se histamini i drugi upalni medijatori koji izazivaju reakcije poput svrbeža, crvenila i otoka.

Svrbež predstavlja najčešći razlog zašto ljudi diraju, češkaju mjesto uboda. Češanjem se dodatno oštećuje površina kože, čime se pojačava lokalna upalna reakcija i stvara se mogućnost prodora bakterija i razvoja infekcije.

Zato pacijenti osim zbog primarne reakcije na ubod liječniku dolaze i zbog sekundarne infekcije koja je nastala zbog češanja.

Kod nekih pojedinaca razvija se jaka lokalna alergijska reakcija na proteine iz sline komarca. Tad je oteklina vrlo velika, područje je toplo, bolno, crveno. Takve reakcije su češće kod djece. Roditelji su vrlo zabrinuti kad to vide, ali sama reakcija je upravo lokalna alergijska reakcija. Ako se javi poteškoće s disanjem, oticanje usta, jezika, malaksalost ili neki drugi znakovi generalizirane alergijske reakcije potrebno je zvati hitnu pomoć.

Što učiniti kada vas ubode komarac?

Većina uboda komarca prolazi spontano kroz maksimalno nekoliko dana. Iako nema teže posljedice svrbež može biti jako neugodan.

Zato prva i najbolja opcija je hlađenje mjesta uboda. Ovdje mogu poslužiti hladni oblozi ili led umotan u neku krpu. Hlađenje privremeno smanjuje svrbež i oteklinu. Mogu se koristiti i lokalni pripravci poput losiona ili krema po preporuci liječnika.

Bakterijske infekcije na mjestu uboda su moguće, a možemo ih prepoznati ako mjesto postaje crvenije, toplije, boli, ako se to crvenilo širi okolo, pojavi se gnoj, a mogu se javiti i sistemski simptomi poput povišene temperature, lošeg općeg stanja. Tad se treba obavezno javiti liječniku jer bakterijska infekcija zahtjeva liječenje.

U Hrvatskoj su obodi komaraca uglavnom samo neugodni. Dok u svijetu oni prenose bolesti poput malarije, denga groznice, Zika virusa i slično. Putnici koji odlaze u tropske krajeve trebali bi se informirati o mogućim rizicima prije putovanja.

Kad pričamo o zaštiti protiv komaraca najbolji izbor su repelenti. Njih je važno koristiti prema uputama navedenim na pakiranju. Isto tako u prirodi se preporučuje nošenje lagane odjeće dugih rukava i nogavica. Treba izbjegavati prostore gdje komarci vole obitavati. To su stajaće vode. Isto tako mrežice na prozorima i vratima mogu pomoći.

Posebnu pozornost trebaju obratiti roditelji na malu djecu, starije osobe, trudnice. Komarce je ljeti gotovo nemoguće izbjeći, ali treba znati kako se možemo zaštititi te kako pravilno reagirati kad se ubod dogodi.