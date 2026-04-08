Razigrane točkice su posvuda: Proljetni hit kojem ne možemo odoljeti

Točkasti uzorak ove sezone vraća se na velika vrata i osvaja proljetne kolekcije – od haljina i suknji do bluza i modnih dodataka. Razigrane, ženstvene i lako nosive, točkice su savršen način da uneseš svježinu u svakodnevne kombinacije

Točkasti uzorak ove sezone doživljava veliki povratak i ponovno osvaja modne kolekcije – i to u najrazigranijem mogućem izdanju. Od lepršavih haljina i ženstvenih suknji do romantičnih bluza i upečatljivih modnih dodataka, točkice su se vratile na velika vrata i donijele dozu svježine u proljetnu garderobu. Iako su klasične crno-bijele kombinacije i dalje prisutne, ove sezone dobile su i novu, živopisnu interpretaciju kroz nijanse čokoladno smeđe, maslac žute, trešnjasto crvene i nježno plave koje savršeno prate vedar proljetni ugođaj.

Ovaj bezvremenski uzorak reinterpretiran je na modnim pistama na način koji spaja retro šarm i suvremenu estetiku. Točkice su sada veće, odvažnije, ponekad nepravilne, ali uvijek efektne. Upravo ta njihova svestranost čini ih idealnim izborom za različite prilike – od ležernih dnevnih kombinacija do elegantnijih večernjih izdanja. Haljine s točkicama savršeno funkcioniraju za proljetna druženja na otvorenom, dok košulje i bluze unose dozu razigranosti u svakodnevne outfite.

Kada je riječ o stiliziranju, točkice su iznenađujuće jednostavne za kombiniranje. Ako želiš klasičan i profinjen look, odaberi crno-bijele modele i upotpuni ih minimalističkim modnim dodacima. Za moderniji i upečatljiviji dojam, posegni za komadima u boji i kombiniraj ih s neutralnim tonovima ili čak drugim uzorcima ako voliš modno eksperimentirati. Točkasti komplet, primjerice u smeđim tonovima, može biti savršen odabir za dnevne obaveze uz tenisice, ali i za večernji izlazak uz elegantne sandale ili slingback cipele.

Ono što ovaj trend čini posebno privlačnim jest njegova sposobnost da unese dozu radosti u svakodnevno odijevanje. Bez obzira preferiraš li suptilne, sitne točkice ili krupnije i naglašenije varijante, ovaj uzorak lako se prilagođava osobnom stilu i prigodi. Ujedno je i odličan način da osvježiš garderobu bez prevelikog rizika, jer točkice nikada zapravo ne izlaze iz mode – samo se iz sezone u sezonu vraćaju u novom ruhu.

U nastavku donosimo izbor najboljih high street komada s točkicama koji će se savršeno uklopiti u proljetne kombinacije i unijeti razigrani šarm u svaki outfit.

