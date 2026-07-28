Horoskop za srijedu: Bikovi su rastrgani između obitelji i posla, za lavove je bolje da izbjegavaju dramu

Srijeda, 29. srpnja, astrološki je dinamičan dan. Pod utjecajem punog Mjeseca u Vodenjaku i moćne konjunkcije Sunca i Jupitera, ova energija donosi kulminaciju i prilike za velike preokrete. Osjetit ćete potrebu za oslobađanjem od starih obrazaca i hrabrim iskorakom u budućnost

Ovan

LJUBAV: Moguće su prolazne napetosti s partnerom ili prijateljima. Ne rasipajte energiju na sukobe. POSAO: Fokusirajte se na društvene veze jer odatle može stići neočekivana poslovna prilika. ZDRAVLJE & SAVJET: Odmor je ključan jer ćete se osjećati iscrpljeno. Sačuvajte energiju.

Bik

LJUBAV: Rastrgani ste između obitelji i posla. Ne zaboravite posvetiti vrijeme voljenima. POSAO: Pun Mjesec stavlja karijeru u prvi plan i donosi zasluženo priznanje. Moguć je napredak ili javna pohvala. ZDRAVLJE & SAVJET: Dopustite si proslaviti uspjeh, ali pronađite ravnotežu kako biste izbjegli sagorijevanje.

Blizanci

LJUBAV: Pazite što govorite i kako reagirate u komunikaciji s bližnjima kako biste izbjegli nesporazume. POSAO: Energiju usmjerite na učenje, jer bi vas nova spoznaja mogla odvesti u novom, neočekivanom profesionalnom smjeru. ZDRAVLJE & SAVJET: Dan je sklon nezgodama, stoga budite oprezni u svemu što radite. Zastanite prije reakcije.

Rak

LJUBAV: Ovo je prilika za postavljanje zdravijih granica u odnosima. Moguće su rasprave oko zajedničkih resursa. POSAO: Financije i zajednički resursi danas su u fokusu. Pun Mjesec donosi jasnoću oko dugova i ulaganja. ZDRAVLJE & SAVJET: Iskoristite dan za emocionalno iscjeljenje. Otpustite stare strahove koji vas koče.

Lav

LJUBAV: Pun Mjesec donosi napetost u odnose, ali konjunkcija Sunca i Jupitera čini ovo najsretnijim danom godine za ljubav i nove početke. POSAO: Vaša pozitivna energija i sreća mogu otvoriti vrata novim poslovnim prilikama. Iskoristite dan za važne korake. ZDRAVLJE & SAVJET: Izbjegavajte dramu i fokusirajte se na pozitivne aspekte. Vjerujte u sebe.

Djevica

LJUBAV: Budite strpljivi s bližnjima i pokušajte ne prenositi stres s posla na privatni život. POSAO: Pun Mjesec osvjetljava vaše polje rada. Mogući su problemi u organizaciji posla, stoga budite strpljivi s kolegama. ZDRAVLJE & SAVJET: Mala promjena u dnevnoj rutini može značajno poboljšati vaše zdravlje. Otpustite nepotreban stres.

Vaga

LJUBAV: Iako dan može biti izazovan za društvene odnose, donosi nevjerojatnu jasnoću o nekom važnom partnerstvu. POSAO: Vaša kreativnost je na vrhuncu, stoga se izrazite kroz neki projekt. Vaš rad bi mogao biti zapažen. ZDRAVLJE & SAVJET: Dopustite si da zasjate i pokažete svoje talente bez straha.

Škorpion

LJUBAV: Dom i obitelj su u središtu pozornosti. Iskren razgovor kod kuće donosi mir i rješava napetosti. POSAO: Osjećate pritisak profesionalnih ambicija. Moguć je vrhunac poslovnog procesa koji donosi moguće promaknuće. ZDRAVLJE & SAVJET: Ključno je balansirati privatno i poslovno kako biste sačuvali unutarnji mir.

Strijelac

LJUBAV: Pazite što govorite, jer nepromišljene riječi mogu stvoriti nesporazume u odnosima. POSAO: Vaša komunikacijska vještina je danas naglašena i može vam otvoriti neočekivana vrata. Važan razgovor ili potpisivanje ugovora donosi preokret. ZDRAVLJE & SAVJET: Usporite i budite oprezniji jer je dan sklon nezgodama.

Jarac

LJUBAV: Prepoznavanje vlastite vrijednosti na poslovnom planu pozitivno će utjecati i na vaše samopouzdanje u ljubavi. POSAO: Financije su ključna tema. Možda ćete shvatiti da ste potplaćeni ili da je vrijeme za pregovore o povišici. ZDRAVLJE & SAVJET: Iskoristite dan za pametno financijsko planiranje i osvještavanje svoje prave vrijednosti.

Vodenjak

LJUBAV: Emocionalna jasnoća koju ćete doživjeti pomoći će vam da donesete važne odluke u osobnim odnosima. POSAO: Pun Mjesec u vašem znaku daje vam samopouzdanje za novi smjer u karijeri. Proslavite svoja postignuća. ZDRAVLJE & SAVJET: Ovo je vaš trenutak da otpustite prošlost i hrabro zakoračite naprijed. Fokusirajte se na osobni rast.

Ribe

LJUBAV: Fokus je na unutarnjem miru. Rješavanje vlastitih emocionalnih tereta poboljšat će i vaše odnose. POSAO: Odnosi s kolegama mogu biti napeti. Izbjegavajte sukobe i sačuvajte energiju za sebe. ZDRAVLJE & SAVJET: Pun Mjesec potiče odmor i duhovnu refleksiju. Poslušajte svoju intuiciju, šalje vam važne poruke.

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