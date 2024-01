Žena o kojoj se najviše govori: Taylor Swift otkrila tajnu zavidne forme i energičnosti

Na prvi pogled se život pjevačkih zvijezda ne čini toliko naporan. Rijetko tko razmišlja kako izgleda priprema velike svjetske turneje i koliko ljudi stoji iza dobro usklađene rasvjete, pozornice, kvalitetnog ozvučenja, odjevnih kombinacija koje pjevač ili pjevačica mijenjaju više puta tijekom jednog nastupa. Na kraju, tu su specijalni efekti, plesači i savršeno osmišljene koreografije. A svakodnevna putovanja iz jednog grada u drugi – ili iz države u državu – nekoliko mjeseci zaredom često su iscrpljujuća.

Kako zapravo izgleda život svjetskih zvijezda sve češće imamo prilike vidjeti u njihovom dokumentarcima.

A ondje vidimo da se neki lakše, a neki teže nose sa stresom. S konstantnim pritiscima i očekivanjem da sve bude savršeno. Pjevačica Taylor Swift prošle se godine ponovno proslavila. Časopis TIME proglasio ju je osobom godine pa je zablistala na njihovoj naslovnici. Tijekom godina karijere, Taylor ima više od 40 hitova, 10 studijskih albuma i definitivno se čini da živahno dominira pozornicom. U čemu je tajna i kako je uspijeva zadržati elan?

Upitali su se to i na portalu The Every Girl pa su izdvojili zanimljive detalje i rutine iz života Taylor Swift. U nastavku otkrij tajnu uspješno odrađene turneje.

Taylor misli na kondiciju

Nastupi su zahtjevni. Pjevanje i ples trebaju biti savršeno usklađeni, a umor sveden na minimum. Također, nastup troši kalorije i vrlo se lako umoriti. Da bi to izbjegla, Taylor je šest mjeseci prije turneje, krenula svakodnevno trčati na traci. Dok je trčala, pjevala je svoje pjesme, a tempo je prilagođavala ritmu pjesme. Tako se naučila pjevati bez da se 'zapuše'. Uz to, pripreme se nastavljaju uz koji uključuje snagu, kondiciju i utege. Za koreografiju je zaslužna koreografkinja Mandy Moore. The Every Girl prenosi da je Taylor prije prve turneje tri mjeseca išla na plesni tečaj jer je htjela da joj to ''uđe u kosti''. Da ne izgubi misli dok pleše.

Jednom je Taylor rekla da "zna da ide na tu pozornicu bez obzira je li bolesna, ozlijeđena, slomljena srca, ili pod stresom". Nema bolovanja pa svaki slobodan trenutak između nastupa provodi u krevetu. Naravno, pazi na prehranu, no nije priklonjena životu bez slatkog. Taylor se tijekom tjedna pridržava zdravog jelovnika, dok se vikendom opušta što se tiče hrane. Još je 2012. rekla da voli peći kruh od bundeve, kekse i toplu čokoladu. "Poanta je da nikada ne izbacujem ono što volim", istaknula je Swift WebMD-u. Ona je kao i mi!

...ali i na psihu

Voda joj je piće broj jedan. “Pijem toliko vode da me prijatelji zovu vanzemaljac'', rekla je. Nikada ne izlazi iz kuće bez boce vode, a to je itekako poželjno. Osim forme, Taylor brine i o mentalnom zdravlju. Poznato je da misli voli izbaciti na papir. ''...kad god me nešto tišti - poput odbijanja, tuge ili usamljenosti, ili osjećam radost ili se zaljubim, pitam se, 'Mogu li napisati pjesmu o ovome''.

Kroz godine je Taylor stajala uzemljena, a kako je priznala Timeu, uspjeh joj je motivacija da nastavi dalje i da se ne ustručava. "Tijekom godina naučila sam da nemam vremena da me opterećuju stvarima koje nisu bitne", rekla je Swift. “Da, ako odem na večeru, bit će kaotična situacija ispred restorana. Ali svejedno želim otići na večeru s prijateljima.”

Ima li Taylor još nekih dobrih navika? Koliko je poznato, sa sobom nosi svijeće i voli se raspakirati kad dođe u hotelsku sobu. Dosta zanimljiv pothvat kad mijenjaš destinacije svaki dan, zar ne? Uz to, obožava personalizirane torbe i ruksake, a ljubimci su joj motiv broj jedan!