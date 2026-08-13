Stigla je nova Massimo Dutti kolekcija i savršena je za prijelaz iz ljeta u jesen

Prijelazno razdoblje uvijek donosi pitanje što nositi kada su jutra svježija, a dani još uvijek topli. Massimo Dutti zato je predstavio novu kolekciju Transitional Wardrobe, ispunjenu elegantnim i lako nosivim komadima idealnima upravo za ovaj period

Ljeto se polako bliži kraju, a brojni modni brendovi već su počeli predstavljati svoje pre-fall kolekcije namijenjene prijelaznom periodu. Riječ je o komadima koji će nam pomoći da garderobu postupno prilagodimo svježijim danima, bez potrebe da se odmah odreknemo ljetnih favorita. Upravo takve komade donosi i Massimo Dutti, koji je nedavno predstavio novu kolekciju pod nazivom Transitional Wardrobe.

Massimo Dutti jedan je od brendova kojem se rado vraćamo kada tražimo kvalitetne, elegantne i bezvremenske komade koji se mogu nositi sezonama. Njegovu estetiku karakteriziraju jednostavni krojevi, profinjena paleta boja i nenametljiv dizajn, a kolekcije su redovito ispunjene komadima koji se lako uklapaju u različite stilove i garderobe.

Nova kolekcija donosi upravo ono što nam treba za prijelaz iz ljeta u jesen – svestrane i lako nosive komade koji se mogu kombinirati na različite načine. Izdvajaju se kratke jakne inspirirane balonerima, parkama i vjetrovkama, ležerne hlače, košulje s kariranim i prugastim uzorcima te lagani kardigani. Sve su to komadi koji će se lako uklopiti u svakodnevnu garderobu i pomoći nam da bez puno kompliciranja složimo chic kombinacije za prve svježije dane.

Posebno su zanimljivi komadi koje nećemo morati čekati do jeseni kako bismo ih počeli nositi. Lagane jakne mogu se kombinirati s ljetnim haljinama, suknjama ili kratkim hlačama, dok će se košulje i kardigani savršeno uklopiti u slojevite kombinacije. Upravo je takva svestranost ono što tražimo u garderobi za kraj ljeta – komadi koji funkcioniraju u različitim temperaturama i lako se prilagođavaju sezonskom prijelazu.

Massimo Dutti

Uz klasične neutralne tonove, kolekcija donosi i uzorke koji će jesenskim kombinacijama dati malo više karaktera. Karirani i prugasti modeli pritom su pravi modni klasici koji se iz sezone u sezonu vraćaju u različitim varijantama, pa su odličan dodatak garderobi ako tražite komade koji neće brzo izaći iz mode.

Ako već polako razmišljate o tome kako osvježiti garderobu za prve jesenske dane, ova Massimo Dutti kolekcija nudi pregršt inspiracije. Od laganih jakni i košulja do ležernih hlača i kardigana, riječ je o komadima koji će bez problema premostiti razdoblje između ljeta i jeseni. Naše favorite iz kolekcije izdvajamo u nastavku.

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 350 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 80 €

Massimo Dutti - 70 €

Massimo Dutti - 200 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 70 €

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