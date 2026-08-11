Moda
IDEALNE ZA JESEN

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite

Žena.hr
11. kolovoza 2026.
Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara
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Nova sezona samo što nije stigla, a s njom dolazi i vrijeme za malo osvježavanje garderobe. Ako razmišljate o novoj torbi, Zara trenutno ima nekoliko jako dobrih modela koje vrijedi imati na radaru

Nova sezona donosi i novu dozu modnih favorita, a među komadima koje vrijedi pogledati našle su se i torbe iz aktualne Zarine kolekcije. Modeli su raznoliki, pa će na svoje doći i ljubiteljice velikih praktičnih torbi i one koje preferiraju manje, efektne modele koji podižu i najjednostavniju kombinaciju.

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara

U kolekciji se ističu velike shopper torbe koje su odličan izbor za svakodnevne kombinacije. Dovoljno su prostrane za sve što nam treba tijekom dana, a istovremeno izgledaju dovoljno chic da ih lako možemo zamisliti uz poslovne, ali i ležerne jesenske outfite. Tu su i manji modeli, među kojima posebno pažnju privlače nabrane torbice i elegantne ručne torbe koje donose nešto ženstveniji izgled.

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara

Kada je riječ o bojama, kolekcija se savršeno uklapa u jesensku garderobu. Prevladavaju smeđe nijanse, od toplih čokoladnih tonova do nešto svjetlijih varijanti, a tu su i bordo, crvena i nezaobilazna crna. Ipak, za one koji žele malo više boje, Zara donosi i nekoliko vrlo efektnih plavih modela koji će biti odličan način da se jesenskim kombinacijama doda zanimljiv detalj.

Bilo da tražite novu svakodnevnu torbu, prostrani shopper za posao ili mali model za večernje izlaske, nova kolekcija nudi zaista mnogo zanimljivih opcija za nadolazeće jesenske dane, a neke od naših favorita izdvajamo u nastavku. 

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 27,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 22,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 39,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 25,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 119 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 49,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 29,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 49,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 27,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 29,95 €

Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite
Zara - 69,95 €

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IDEALNE ZA JESEN
Zara ima jako dobre torbe za novu sezonu, izdvojili smo favorite