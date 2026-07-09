Špica kao modna inspiracija: Lijepa trudnica spojila Zaru i kultni luksuzni komad

Jedna trudnica privukla je pažnju elegantnom ljetnom kombinacijom koja izgleda istovremeno opušteno i luksuzno. Spoj prozračnih komada, ženstvenih detalja i kultnih dizajnerskih natikača pokazao je da i trudnički stil može biti itekako chic

Zagrebačka špica i ovog je ljeta pokazala zašto je jedno od omiljenih mjesta za top modna izdanja, a jedna buduća mama privukla je poglede elegantnom kombinacijom u kojoj se savršeno susreću udobnost, ženstvenost i nenametljivi luksuz. Njezin lagani ljetni outfit još je jednom potvrdio da trudnički stil može biti moderan, promišljen i itekako dojmljiv - i to bez odricanja od trendova. Ovaj je upečatljivi outfit svojim fotoaparatom eskluzivno za Žena.hr ulovio Goran Horvatinec.

Pleteni prsluk i satenska suknja za spoj koji izgleda skupocjeno

U središtu kombinacije nalazi se tamnoplavi pleteni prsluk bez rukava iz Zara kolekcije, ukrašen efektnim krem volanima i detaljem vezanja na prednjoj strani. Ovaj romantični komad dao je outfitu posebnu teksturu i elegantan izgled, a istovremeno je dovoljno lagan za visoke ljetne temperature.

Uz njega je odabrala bijelu asimetričnu satensku suknju koja podsjeća na popularni lingerie stil. Čipkasti obrub na porubu dodatno naglašava ženstvenost kombinacije, dok lepršavi kroj savršeno prati liniju tijela i pruža maksimalnu udobnost.

Goran Horvatinec

Modni detalj koji podiže cijeli outfit

Iako su prsluk i suknja sami po sebi dovoljni za upečatljiv izgled, pravi luksuzni detalj krije se na nogama. Kombinaciju je zaokružila crnim kožnim natikačama Oran modne kuće Hermès - jednim od najprepoznatljivijih modela koji već godinama imaju kultni status među ljubiteljicama mode. Njihova jednostavnost savršeno se uklopila u ostatak outfita i pokazala da upravo bezvremenski modni komadi često čine najveću razliku.

Inspiracija za sve buduće mame

Ovaj look sa zagrebačke špice još je jedan dokaz da trudnički stil ne mora značiti samo široku i praktičnu odjeću. Kombinacija prozračnih materijala, ženstvenih detalja i kvalitetnih modnih dodataka stvorila je elegantan ljetni outfit koji izgleda moderno, opušteno i vrlo profinjeno. Ako tražite inspiraciju za vruće dane, ova kombinacija odličan je primjer kako spojiti udobnost i trendove - čak i uz rastući trudnički trbuščić.

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