After-sun proizvodi koji će spasiti vašu kožu nakon dana provedenog na suncu

Dobar after-sun proizvod pomoći će umiriti kožu, vratiti joj izgubljenu vlagu i pružiti osjećaj ugode nakon izlaganja suncu. Izdvojili smo najbolje losione, gelove i mlijeka koje vrijedi dodati u ljetnu rutinu njege

Ljeti je krema sa zaštitnim faktorom nezaobilazan proizvod u svakoj torbi za plažu, no njega kože ne završava nanošenjem SPF-a. Nakon dana provedenog na suncu, koži je potrebna dodatna njega kako bi se umirila, obnovila i zadržala zdrav, svjež izgled. Čak i ako niste izgorjeli, UV zrake mogu oslabiti zaštitnu barijeru kože, uzrokovati dehidraciju i potaknuti upalne procese koji se nastavljaju i satima nakon izlaganja suncu.

Zašto je njega nakon sunčanja toliko važna?

Proizvodi za njegu nakon sunčanja, poznatiji kao after-sun losioni i gelovi, ne mogu poništiti štetu koju su UV zrake već napravile, no mogu značajno pomoći koži da se brže oporavi. Dermatolozi ističu da je njihov glavni zadatak umiriti nadraženu kožu i nadoknaditi izgubljenu vlagu kako bi se obnovila narušena kožna barijera.

Sunce isušuje kožu, smanjuje njezinu elastičnost i često ostavlja neugodan osjećaj zatezanja. Zato su sastojci poput aloe vere, hijaluronske kiseline i glicerina odličan izbor jer pružaju intenzivnu hidrataciju, dok pantenol, bisabolol i ekstrakt krastavca pomažu ublažiti crvenilo i iritacije. Dodatni bonus? Dobro hidratizirana koža sporije se ljušti, pa će vaš preplanuli ten dulje ostati lijep i ujednačen.

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Najbolji after-sun proizvodi za njegu kože nakon sunčanja

Ako ovog ljeta želite svojoj koži pružiti dodatnu njegu nakon boravka na suncu, kvalitetan after-sun proizvod svakako se isplati imati pri ruci. Bez obzira preferirate li lagane gelove, osvježavajuće losione ili bogatije balzame, u ponudi se mogu pronaći odlične formule koje će umiriti, hidratizirati i pomoći koži da se brže oporavi. U nastavku donosimo izbor naših favorita

Lancaster Golden Tan Maximizer After Sun Lotion

Ikona među proizvodima za njegu nakon sunčanja, ovaj losion obećava produljenje preplanulosti do mjesec dana. Njegov Tan Activator Complex potiče prirodnu proizvodnju melanina, dok umirujuća formula intenzivno hidratizira kožu. Lagane je teksture, brzo se upija i ostavlja kožu glatkom i blistavom. Cijena: oko 50 €

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La Roche-Posay Posthelios Aftersun Lotion

Ovaj losion pruža maksimalnu ugodu uz minimalnu iritaciju, što ga čini idealnim za osjetljivu i reaktivnu kožu. Formuliran s termalnom vodom i umirujućim sastojcima poput karite maslaca i glicerina, učinkovito smiruje crvenilo i nelagodu. Ne sadrži mirise ni alkohol, čime se izbjegava potencijalno peckanje. Cijena: oko 22 €

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Nivea SUN After Sun Moisture hidratantni losion

Jedan od najprepoznatljivijih proizvoda na policama, Nivea nudi formulu obogaćenu organskom aloe verom i hijaluronskom kiselinom koja pruža do 48 sati hidratacije. Brzo se upija bez masnog traga, trenutno umiruje kožu i pomaže u sprječavanju ljuštenja. Odličan je izbor za cijelu obitelj. Cijena: oko 6 €

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Olival Sun SOS losion nakon sunčanja

Ovaj losion domaćeg brenda formuliran je za umirivanje nadražene kože i poticanje njezine regeneracije. Blagi, ali moćni sastojci poput aloe vere, maslinovog ulja i pantenola njeguju kožu i pomažu u njezinom prirodnom obnavljanju nakon predugog izlaganja suncu. Cijena: oko 8 €

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Melem Sun losion nakon sunčanja

Još jedan domaći favorit, Melemov losion sadrži koktel pažljivo odabranih ulja kokosa, boražine, mrkve i maline. Njegov Phototan kompleks pomaže u održavanju razine melanina, dok kofein energizira kožu i pridonosi čvršćem tonusu. Cijena: oko 6 €

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Hawaiian Tropic After Sun Body Butter

Za one koji vole bogatije teksture, ovaj maslac za tijelo pruža do 12 sati intenzivne hidratacije. Obogaćen kokosovim uljem, shea maslacem i uljem avokada, kožu ostavlja svilenkasto mekom i nahranjenom, uz prepoznatljiv tropski miris kokosa koji priziva ljeto. Cijena: oko 20 €

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Bioderma Photoderm After Sun Gel Cream

Mnogi stručnjaci hvale ovu gel-kremu kao jednu od najboljih na tržištu. Prepuna hidratantnih i umirujućih biljnih sastojaka, trenutno hladi i osvježava kožu bez masnog traga. Sadrži alantoin i ekstrakt ginko bilobe koji smanjuju upalu i podržavaju oporavak kože. Cijena: oko 30 €

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Afrodita Sun Care Aloe Vera gel poslije sunčanja

Afrodita SUN CARE gel aloe vera sa svojim ljekovitim sastavom umiruje kožu nakon sunčanja i vraća joj vlagu. Cijena: oko 11 €

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