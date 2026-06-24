Slingback cipele obožavamo i ovog ljeta: Najbolji modeli iz high street ponude

Ako postoji jedan model cipela koji savršeno utjelovljuje ljetnu eleganciju, onda su to slingback cipele. Profinjene i ženstvene, i ove sezone dominiraju kolekcijama brojnih brendova, a dolaze u raznim varijantama - od ravnih do klasičnih modela s petom

Elegantne, profinjene i praktične – slingback cipele već sezonama imaju posebno mjesto u modnom svijetu, a ni ovo ljeto nije iznimka. S obzirom na to da su istovremeno i udobne i elegantne, mnoge ih žene vole nositi u raznim prigodama.

Prepoznatljive po otvorenoj peti i tankom remenčiću koji ih drži na mjestu, slingback cipele idealan su izbor za toplije dane kada tražimo obuću koja izgleda chic, a pritom ostaje lagana i ugodna za nošenje. Upravo zato iz godine u godinu ostaju nezaobilazan dio proljetnih i ljetnih kolekcija brojnih modnih brendova.

Ove sezone izbor je posebno raznolik, a u fokusu su ravni slingback modeli koji su savršeni za dnevne kombinacije i duže šetnje gradom, zatim modeli s vrlo niskom kitten heel potpeticom koji donose dozu nenametljive elegancije, ali i klasične varijante s višom petom koje su idealne za poslovne outfite, večernje prilike ili svečanije ljetne evente.

Slingback cipele prilično su svestrane pa odlično funkcioniraju uz lanene hlače i oversized košulje za dnevni city look, jednako dobro izgledaju uz midi haljine i suknje, a bez problema se uklapaju i u elegantnije kombinacije.

Bezvremenske, elegantne i praktične, slingback cipele jedan su od onih modela koji nikad ne izlaze iz mode stoga ih vrijedi imati u ormaru jer podižu svaki outfit i čine ga sofisticiranijim. Neke od najljepših modela za ovo ljeto izdvajamo u nastavku.

H&M - 24,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 79,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 18,99 €

H&M - 39,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 45,95 €

Zara - 19,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €